„Simlis” gyártók építőanyagaira figyelmeztet az ÉVOSZ

Kaszab Gergely szerint elszaporodtak az olcsó, silány minőségű, bizonytalan eredetű anyagok, ami nemcsak a lakosság és a betegek egészségét veszélyezteti, hanem hátrányos versenyhelyzetbe hozza a szabálykövető, minőségi termékeket gyártó vállalatokat is. Hangsúlyozta: jelenleg mindez a fogyasztóvédelem hatáskörébe tartozik, ám a többféle feladatuk mellett az ivóvízzel érintkező épületgépészeti termékekre, tehát az ivóvízcsőre, a csapokra nem jut elég energia és figyelem.

Kiemelte: a másik probléma a szabályozás, ami a „simlis” gyártók által megkerülhető.

A módszerük az elnökségi tag elmondása alapján a következő:

bevizsgáltatják a termékeiket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Erre a bevizsgált termékre ők kapnak egy nyilvántartásba vételt. Ezzel a névvel legyártatnak teljesen másutt egy gyenge minőségű terméket, amit beépítenek az épületbe.

Kaszab Gergely hangsúlyozta: olyan épületekben a legveszélyesebb mindez, ahol immunproblémával rendelkező emberek, vagy akár olyan betegek élnek, akiknek az immunrendszere teljesen legyengült.

Az így működő cégeknek az az érdekük, hogy zavaros legyen a rendszer, amiben senki nem tudja már, hogy mi a szabály, még hogyha a szabályok egyértelműek is. Ezen kívül nincs ellenőrzés, nincs kontroll, pedig ezekre lenne szükség” – hangsúlyozta az ÉVOSZ Épületgépészeti Tagozatának elnökségi tagja.

A cikk Herczeg Zsolt összefoglalója alapján készült.