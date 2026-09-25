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Nyitókép: vitapix/Getty Images

„Simlis” gyártók építőanyagaira figyelmeztet az ÉVOSZ

Infostart / InfoRádió

Súlyos egészségügyi kockázatot rejt a kórházakban és az idősotthonokban a nem megfelelő, engedély nélküli szerelvények beépítése az ivóvízrendszerekbe. Minderről Kaszab Gergely, az ÉVOSZ Épületgépészeti Tagozatának elnökségi tagja beszélt az InfoRádióban.

Kaszab Gergely szerint elszaporodtak az olcsó, silány minőségű, bizonytalan eredetű anyagok, ami nemcsak a lakosság és a betegek egészségét veszélyezteti, hanem hátrányos versenyhelyzetbe hozza a szabálykövető, minőségi termékeket gyártó vállalatokat is. Hangsúlyozta: jelenleg mindez a fogyasztóvédelem hatáskörébe tartozik, ám a többféle feladatuk mellett az ivóvízzel érintkező épületgépészeti termékekre, tehát az ivóvízcsőre, a csapokra nem jut elég energia és figyelem.

Kiemelte: a másik probléma a szabályozás, ami a „simlis” gyártók által megkerülhető.

A módszerük az elnökségi tag elmondása alapján a következő:

bevizsgáltatják a termékeiket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Erre a bevizsgált termékre ők kapnak egy nyilvántartásba vételt. Ezzel a névvel legyártatnak teljesen másutt egy gyenge minőségű terméket, amit beépítenek az épületbe.

Kaszab Gergely hangsúlyozta: olyan épületekben a legveszélyesebb mindez, ahol immunproblémával rendelkező emberek, vagy akár olyan betegek élnek, akiknek az immunrendszere teljesen legyengült.

Az így működő cégeknek az az érdekük, hogy zavaros legyen a rendszer, amiben senki nem tudja már, hogy mi a szabály, még hogyha a szabályok egyértelműek is. Ezen kívül nincs ellenőrzés, nincs kontroll, pedig ezekre lenne szükség” – hangsúlyozta az ÉVOSZ Épületgépészeti Tagozatának elnökségi tagja.

A cikk Herczeg Zsolt összefoglalója alapján készült.

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