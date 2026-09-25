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Egy vásárló használja a magyar fejlesztésű qvik fizetési megoldást a CBA-ban történő elindulása alkalmából tartott sajtótájékoztató után a kiskereskedelmi üzletlánc egyik IV. kerületi Príma üzletében 2025. január 24-én. A CBA kilenc egységében, a magyar piacon elsőként, elindította a qvik mobilfizetést vásárlói számára.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Újabb felhasználóbarát fejlesztés a Postánál

Infostart

Megújult az iCsekk mobilalkalmazás dizájnja, és a meglévő, biztonságos bankkártyás fizetési módok mellett elérhetővé vált benne az ingyenes átutalás is.

A qvik fizetési mód választása esetén a számla adatai automatikusan átkerülnek a banki alkalmazásba, ahol már csak jóvá kell hagyni azokat. Ezzel még egyszerűbbé válik a csekkbefizetés az eddig bankkártya adatokat megadó felhasználók számára – olvasható a Magyar Posta Zrt. közleményében.

Az innovatív fizetési megoldás megjelenése mellett a hűségprogram funkciók is bővültek. A még kényelmesebb használat érdekében a virtuális ÉnPostám hűségkártya mostantól Apple és Google tárcához is hozzáadható, így a felhasználók egy mozdulattal elérhetik azt, és használhatják pontgyűjtéshez, beváltáshoz, kedvezmények igénybevételéhez.

Mint a Magyar Posta közöle, ügyfelei egyre nagyobb arányban választják a mobilapplikációs csekkbefizetési csatornákat, vagyis az iCsekket és a Posta beépülő megoldását tartalmazó partneri alkalmazásokat. Az elmúlt év azonos időszakához képest 2026 első nyolc hónapjában több mint 10 százalékkal nőtt a mobilappos csatornán befizetett csekkek aránya az összes csekkbefizetésen belül, és idén augusztus végéig már több mint 10 millió csekket fizettek be a felhasználók ilyen módon.

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Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
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