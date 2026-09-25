Termékvisszahívást rendelt el a fogyasztóvédelem bambuszrügyet tartalmazó konzerveknél

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások a Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Bambuszrügy szeletek és Bambuszrügy csíkok

• Márka: Royal Orient

• Vonalkód: 8 719497 398218

• Tételszámok: bambuszrügy csíkok: LM00021616; LM00022060; bambuszrügy szeletek: LM00021845

• Kiszerelés: 567.0 g

• Minőségmegőrzési idő: 25/09/2028

• Importőr: Asia Express Food B. V. (Hollandia)

A biszfenol-A (BPA) élelmiszerekbe és italokba történő kioldódása komoly egészségügyi kockázatot jelent, bizonyítottan károsítja a hormon- és immunrendszert. Leggyakrabban a kemény, polikarbonát műanyag edényekből, kulacsokból, valamint a fém konzervdobozok és üdítősdobozok belső védőbevonatából oldódik ki. A kioldódási folyamatot jelentősen felgyorsítja a magas hőmérséklet (melegítés, mikrohullámú sütő), a hosszú tárolási idő, a napsugárzás, valamint az erősen savas vagy lúgos élelmiszerekkel (pl. paradicsomszósz, gyümölcslevek) való érintkezés.

Amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt valaki és a termék még a birtokában van, a hatóság azt javasolja, hogy ne fogyasszák el!

Képünk illusztráció!