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Nyitókép: Pixabay

Mérföldkő: megy már a munka a Volvo kassai gyárában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Mérföldkőhöz érkezett a Volvo szlovákiai beruházása: elindult az első műszak a Kassa melletti gyárban.

Fontos szakaszához érkezett a Volvo Car Kassamindszenten épülő elektromosautó-gyára: Elindult az első munkaműszak, és a vállalat létszáma átlépte a bűvös ezres határt. A termelésben dolgozó alkalmazottak mintegy 95 százaléka szlovák állampolgár. A beruházás a terveknek megfelelően halad, jelenleg a tesztgyártás előkészítésén dolgoznak, miközben

a sorozatgyártást 2027-re tervezik.

A vállalat közlése szerint a beruházás a terveknek megfelelően halad. Az első műszak reggel 6 óra 20 perctől délután 2 óra 50 percig tart. A gyár fokozatos felfuttatásának részeként jelenleg az egyes technológiák és munkafolyamatok tesztelése, valamint a dolgozók képzése zajlik.

Marc Gombeer, a Volvo Car kassai igazgatója szerint az első műszak elindítása és az ezer alkalmazott elérése fontos mérföldkő a gyár működésének fokozatos beindításában. A néhány héten belül kezdődő tesztgyártás során ellenőrzik majd a teljes gyártási folyamatot, a technológiákat és a munkatársak jártasságát is, hogy a vállalat megfelelően felkészülhessen a jövő évi sorozatgyártásra.

A termelésben dolgozók mintegy 95 százaléka szlovák. A vállalat az év végéig további körülbelül 300 munkatárs felvételével számol, a toborzás pedig 2027-ben is folytatódik. Elsősorban gyártási operátorokat, valamint karbantartási területekre keresnek új dolgozókat.

A gyár működésének elindítását a munkatársak közlekedését segítő új vasúti összeköttetés is támogatja. A vasútállomásról közvetlenül a gyár területére közlekedő ingajárat már működik. Ezt a helyi, illetve elővárosi buszjáratok egészítik ki, így a környékről és a régió távolabbi részeiről érkező dolgozók is többféle közlekedési lehetőség közül választhatnak.

A vállalat közben a képzéseket is folytatja. A munkatársakat részben a gyár saját tréningkapacitásain, részben pedig oktatási partnerekkel együttműködve készítik fel a sorozatgyártásra.

Az autógyár e héten megtartott sajtótájékoztatóján bemutatták a gyár ezredik munkatársát is. A nyugat-szlovákiai származású Zuzana korábban egy másik autógyárban dolgozott, a kassai üzemben pedig a minőségellenőrzési részlegen, gyártási operátorként kezdte meg munkáját. Az üzem több munkavállaló számára is új lehetőséget jelent, és hozzájárul a kelet-szlovákiai régió ipari fejlődéséhez.

A kassamindszenti beruházás a Volvo Car mintegy 1,2 milliárd eurós projektje.

A kassai üzem lesz a vállalat első európai gyára,

amely kizárólag elektromos autók gyártására készül. A tervek szerint évente 250 ezer jármű készülhet itt, később pedig a kapacitás akár félmillió autóra is bővíthető. A szlovák állam 267 millió eurós beruházási támogatást nyújtott a projekthez, amely közvetlenül mintegy 3300 új munkahelyet teremthet Kelet-Szlovákiában.

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