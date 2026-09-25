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A Magyar Honvédség egyik KF 41 Lynx gyalogsági harcjárműve
Nyitókép: Rheinmetall

A Fidesz vitatja Ruszin-Szendi Romulusz állításait

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium előző vezetése által egy angol céggel kötött tanácsadói szerződés értéke nem érte el a 8 milliárd forintot – közölte Havasi Bertalan. A Fidesz sajtófőnöke arra reagált, hogy Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a honvédelmi tárcánál folytatott vizsgálatok után elmondta: mintegy 12 milliárd forintot költött a Honvédelmi Minisztérium előző vezetése egy angol céggel kötött tanácsadói megbízási szerződésre.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szerdán kiemelte a Facebook-oldalán, hogy a hadsereg német haditechnikai eszközt vett, amelyet a magyar katonák használnak; a szerződésnek része volt, hogy a német kiképzőközpontokba kiküldjék a katonákat, hogy megtanulják nemcsak a technikának a kezelését, hanem a szélesebb értelemben vett harceljárásokat is.

Azt mondta, az előző honvédelmi vezetés egy angol céget bízott meg azzal, hogy tanácsadás keretén belül írjon szabályzatot ezeknek az eszközöknek az alkalmazásáról, tartson vezetői tréninget, illetve tervezzen egyenruhát "angol mintára". Hozzátette, hogy mindez 12 milliárd forintba, mintegy 30 millió angol fontba került úgy, hogy nem volt pályáztatás.

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke pénteken úgy reagált: a valóság az, hogy a Honvédelmi Minisztérium korábbi vezetése által meghozott döntések minden esetben azt a célt szolgálták, hogy a magyar katonák a lehető legmagasabb színvonalú felkészítést kapják.

A Lynx egy újgenerációs harcjármű, amelynek Magyarország volt az első megrendelője, és a Magyar Honvédség volt az első NATO-haderő, amely rendszerbe állította az eszközt. Ebből következően erről a konkrét típusról korábban egyetlen hadsereg sem rendelkezhetett hosszú távú üzemeltetési és harctéri tapasztalattal.

Az AdWA feladata nem a Lynx műszaki kezelésének oktatása volt, hanem az, hogy a Magyar Honvédség felkészítésébe közvetlen, valós műveleti és NATO-tapasztalat épüljön be; a munkában magas rangú, jelentős NATO-parancsnoki és műveleti tapasztalattal rendelkező katonák vettek részt – írta.

Kifejtette, hogy a feladat vezetési és harcászati felkészítésre, a harceljárások kidolgozására, valamint a harcászati kézikönyv elkészítésében való közreműködésre is kiterjedt.

A Lynx technikai és kezelői kiképzése ettől elkülönülten, a beszerzéshez kapcsolódó képzési rendszer keretében zajlott – fűzte hozzá, azzal együtt, hogy a program a Magyar Honvédség akkori felsővezetésének szakmai irányítása és felügyelete mellett valósult meg.

A sajtófőnök kiemelte, hogy a sajtóban említett szerződés értéke – a megjelent 12 milliárd forintos állítással szemben – nem érte el a 8 milliárd forintot.

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