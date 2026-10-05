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NKA: párbeszéd indul a kultúra finanszírozásáról, közzétették a határidőt is

Infostart / MTI

Párbeszédet kezdeményez a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a hazai kulturális és művészeti támogatási rendszer lehetséges átalakításáról, a kitöltés határideje október 30. éjfél.

A Nemzeti Kulturális Alap új vezetésének célja, hogy a hazai kultúrafinanszírozást nyitottabbá, átláthatóbbá és a ma igényeihez jobban igazodóvá tegye. Ennek első lépéseként párbeszédet kezdeményez a magyarországi kulturális és művészeti támogatási rendszer lehetséges átalakításáról és modernizációjáról – közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel.

Az NKA a szakmai és társadalmi vélemények felmérése érdekében kérdőív kitöltésére kér fel minden érintettet.

A kérdőív ITT érhető el, a kitöltés határideje október 30.

A felmérés eredményét, a szakma és a társadalom közös javaslatait a feldolgozást követően publikálni fogják.

A kérdések között szerepel, hogy a válaszadó szerint a jelenlegi magyarországi kulturális és művészeti támogatási/pályázati rendszer összességében mennyire működik átláthatóan és szakmailag megalapozottan, szükséges-e a hazai kulturális támogatási és pályáztatási folyamatok átfogó reformja. A kérdőívben számos kérdés vonatkozik az anonim bírálat, valamint a szubjektív mérlegelés helyett előre rögzített és nyilvános objektív szempontrendszeren alapuló pontozásos módszertan szerinti elbírálás bevezetésére.

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