Munkahelyén lett rosszul egy fiatal nő, hősies életmentés történt

A történetre a kórus vezetője, Palkóné Hufnágel Éva hívta fel a feol.hu szerkeztőségének figyelmét. Mint levelében írta, Dobai Judit korábban elsősegélynyújtó tanfolyamot végzett, így a kritikus pillanatban a megszerzett tudás és a rutin segített neki leküzdeni a sokkot.

Dobai Judit habozás nélkül megkezdte az újraélesztést, és mire a mentők a helyszínre értek, sikerült újraindítani a fiatal nő légzését és keringését – olvasható. A bicskei üzem a példaértékű helytállást is elismerte: a nő a napokban vehette át a vállalat Kiemelkedő Teljesítmény Díját.

Palkóné Hufnágel Éva szerint az eset arra is rámutat, milyen fontos lehet a gyakorlatban az elsősegélynyújtó tanfolyamokon megszerzett tudás. Egy éles helyzetben ugyanis akár életet is menthet az, aki képes megőrizni a lélekjelenlétét és alkalmazni a tanultakat.