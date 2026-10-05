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Nyitókép: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Munkahelyén lett rosszul egy fiatal nő, hősies életmentés történt

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A csákvári Gyémánt Gospel Kórus egyik tagja mentette meg egy fiatal édesanya életét a napokban. Dobai Judit szeptember 17-én munkahelyén, a bicskei Vincotech üzemében kezdte meg egy kollégája újraélesztését, miután a 31 éves, egygyermekes édesanya súlyos epilepsziás rohamot kapott, majd leállt a légzése és a keringése.

A történetre a kórus vezetője, Palkóné Hufnágel Éva hívta fel a feol.hu szerkeztőségének figyelmét. Mint levelében írta, Dobai Judit korábban elsősegélynyújtó tanfolyamot végzett, így a kritikus pillanatban a megszerzett tudás és a rutin segített neki leküzdeni a sokkot.

Dobai Judit habozás nélkül megkezdte az újraélesztést, és mire a mentők a helyszínre értek, sikerült újraindítani a fiatal nő légzését és keringését – olvasható. A bicskei üzem a példaértékű helytállást is elismerte: a nő a napokban vehette át a vállalat Kiemelkedő Teljesítmény Díját.

Palkóné Hufnágel Éva szerint az eset arra is rámutat, milyen fontos lehet a gyakorlatban az elsősegélynyújtó tanfolyamokon megszerzett tudás. Egy éles helyzetben ugyanis akár életet is menthet az, aki képes megőrizni a lélekjelenlétét és alkalmazni a tanultakat.

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