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Felszállás közben egy zebrának ütközött a repülő, kényszerleszállás lett a vége

Infostart / MTI

Zebrának ütközött egy szafarira indult kisrepülőgép felszállás közben, majd kényszerleszállást hajtott végre a Kilimandzsárón – közölte a tanzániai sajtó.

A repülőn 26 utas és négyfőnyi személyzet volt. A kisgép vasárnap szállt fel a Serengeti nemzeti parkban található Seronera repülőtérről és Zanzibár szigetre tartott. A felszállásnál azonban a kisgép nekiütközött a vadnak. Később a pilóták jelezték, hogy gond van a futóművel, ami miatt a légi irányítás átirányította a gépet a Kilimandzsáró nevű nemzetközi repülőtérre – Arusha város közelében –, ahol kényszerleszállást hajtott végre.

A helyi sajtó szerint a fedélzeten tartózkodók mind sértetlenek maradtak, a zebra viszont kimúlt.

Egyelőre nem világos, hogy a futómű meghibásodását a zebrával történt ütközés okozta-e. A tanzániai légiközlekedési hatóság egyelőre még nem adott ki hivatalos tájékoztatást az ügyben, vizsgálat azonban indult a történtek körülményeinek felderítésére.

A Kilimandzsáró nemzetközi repülőtéren a forgalmat ideiglenesen leállították vasárnap a baleset miatt.

A Seronera repülőtér a Serengeti nemzeti park közepén található, amely Afrika egyik legismertebb rezervátuma. A repülőgépek közvetlenül az állatok élőhelyén szállnak le és fel.

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Kezdőlap    Külföld    Felszállás közben egy zebrának ütközött a repülő, kényszerleszállás lett a vége

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