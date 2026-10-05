Felszállás közben egy zebrának ütközött a repülő, kényszerleszállás lett a vége

A repülőn 26 utas és négyfőnyi személyzet volt. A kisgép vasárnap szállt fel a Serengeti nemzeti parkban található Seronera repülőtérről és Zanzibár szigetre tartott. A felszállásnál azonban a kisgép nekiütközött a vadnak. Később a pilóták jelezték, hogy gond van a futóművel, ami miatt a légi irányítás átirányította a gépet a Kilimandzsáró nevű nemzetközi repülőtérre – Arusha város közelében –, ahol kényszerleszállást hajtott végre.

A helyi sajtó szerint a fedélzeten tartózkodók mind sértetlenek maradtak, a zebra viszont kimúlt.

Egyelőre nem világos, hogy a futómű meghibásodását a zebrával történt ütközés okozta-e. A tanzániai légiközlekedési hatóság egyelőre még nem adott ki hivatalos tájékoztatást az ügyben, vizsgálat azonban indult a történtek körülményeinek felderítésére.

A Kilimandzsáró nemzetközi repülőtéren a forgalmat ideiglenesen leállították vasárnap a baleset miatt.

A Seronera repülőtér a Serengeti nemzeti park közepén található, amely Afrika egyik legismertebb rezervátuma. A repülőgépek közvetlenül az állatok élőhelyén szállnak le és fel.