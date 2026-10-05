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Nyitókép: Pixabay

Két évig nyöghetjük a mostani olajpiaci válságot

Infostart / MTI

A világ legnagyobb olajvállalatának, a szaúdi Aramcónak a vezetője szerint akár két évig is fennmaradhat a feszültség a nyersolaj és az üzemanyagok piacán.

Amin Nasszer hétfőn egy londoni energetikai konferencián kijelentette, hogy abban az esetben is ilyen hosszú ideig eltarthat a megcsappant stratégiai olajtartalékok újrafeltöltése, ha teljességgel megnyílnának a legfontosabb kereskedelmi útvonalak.

Nasszer ezzel az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen február végén indított háborújára utalt, aminek következtében az Iszlám Köztársaság gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szoroson a kereskedelmi forgalmat. Az iparilag legfejlettebb országok csoportja (G7) pénteken döntött 100 millió hordó dízelolaj, illetve nyersolaj felszabadításáról a stratégiai tartalékokból.

„A rendszer már most nyomás alatt áll” – hangsúlyozta Nasszer. Az iráni konfliktus kezdete óta közel három milliárd hordó olaj veszett el a kínálatból, miközben egymilliárd hordónyit bocsátottak ki a világszintű készletekből. Már önmagában ezeknek a készleteknek a feltöltése is napi kétmillió hordó többletkeresletet jelentene a következő 18 hónapban – mondta. Hozzátette, hogy Szaúd-Arábia ugyan néhány napon belül rendelkezésre tudná bocsátani a napi 12 millió hordós maximális kitermelési kapacitását, a világszerte tárolt maradék mintegy hatmilliárd hordó olaj nagy része azonban „gyakorlatilag nem áll rendelkezésre”, mivel az a létesítmények üzemeltetéséhez szükséges. Például a tartályok működéséhez minimális töltési mennyiségre van szükség.

Nasszer kitért arra is, hogy a lezárt kereskedelmi útvonalak jelentette kockázatok csökkentésére az Aramco jelenleg új export útvonalak lehetőségét vizsgálja. Szaúd-Arábia már most is rendelkezik az úgynevezett Kelet-Nyugat olajvezetékkel, amelynek segítségével az olajat a vörös-tengeri partvidékre lehet szállítani, megkerülve ezzel a Hormuzi-szorost. Az Aramco vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy ezen vezeték nélkül az irányadó északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 200 dollárra ugrott volna. Hétfőn a Brent mintegy 102 dollár körüli értéken mozgott. Nasszer hozzátette, hogy az Aramco már „egy negyedik és ötödik” export útvonalon is dolgozik az ellátásbiztonság végett.

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Kezdőlap    Gazdaság    Két évig nyöghetjük a mostani olajpiaci válságot

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