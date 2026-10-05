Szörnyű balesetet szenvedett egy fiatal bújócskázás közben

A 15 éves fiú a barátaival érkezett a várhoz, ahol bújócskáztak. A gyerek egy romos bástyában rejtőzött el, ahonnan a mélybe zuhant. A társasággal egyetemista diákok is voltak, ők értesítették a mentőket.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a sérültet azonban végül földi úton szállították kórházba.

A mentés során egy új technikát is bevetettek: a mentésirányítók SMS-ben küldött linken keresztül videókapcsolatot létesítettek a bejelentővel. Így a telefon kameráján keresztül élőben láthatták a sérültet, és folyamatosan segíthették a helyszínen lévőket – mondta Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a TV2 híradójában.

Egy környékbeli nő a híradónak arról beszélt, hogy a várromhoz gyakran járnak gyerekek játszani, a terület azonban szerinte balesetveszélyes, ezért le kellene zárni.