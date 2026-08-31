Máris megpróbálják „magyarra fordítani” a kajak-kenu vb eredményeit, érmeit

A magyar versenyzők 12 éremmel,

négy arannyal,

hét ezüsttel és

egy bronzzal

zárták a viadalt, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt.

Az ötkarikás számokban egy-egy aranyat, ezüstöt és bronzot

szerzett a csapat. Hosszú idő után először a kenu eredményesebb volt, mint a kajak: előbbi szakág képviselői három-három első és második, valamint egy harmadik helyet gyűjtöttek Lengyelországban, míg utóbbiban egy arany és négy ezüst volt a mérleg.

Ifjabb Foltán László szövetségi kapitány az MTI-nek nyilatkozva kiemelte: hét dobogós helyezést legutóbb 1997-ben tudott gyűjteni egy vb-n a magyar kenu.

„Természetesen elégedett vagyok. A vb előtt azt mondtam, ha három aranyunk lesz, mellette pedig ezüstök és bronzok, akkor boldog leszek. Ezt túlszárnyaltuk, mert a három arany meglett, de nem gondoltam, hogy hét érmünk lesz” – mondta.

Az egész magyar küldöttségből kiemelkedett Fejes Dániel teljesítménye, aki olimpiai számban, C-1 1000 méteren szerzett aranyérmet. A szakvezető szerint tőle a két év múlva sorra kerülő olimpián is sokat lehet várni, és rajta kívül elismeréssel beszélt a Kollár Kristóf, Juhász István párosról is, amely szintén ötkarikás versenyben, C-2 500 méteren lett harmadik.

„Nekik extrán nehéz volt ez a hét, hiszen az elhunyt Boros Gergely a klubtársuk volt, sőt valahol a példaképük is, úgyhogy nagyon nehéz napokat éltek át ők is. Sajnos azt kell mondanom, hogy 2008 után újra egy C-3 lett harmadik. Akkor Kolonics Gyuri támogatott minket fentről, most pedig a Geri” – utalt Foltán László arra, hogy a közvetlenül a pekingi olimpia előtt elhunyt, kétszeres olimpiai bajnok Kolonics György helyére beugró Kiss Tamás anno ugyancsak bronzérmet nyert párosban Kozmann Györggyel.

A kapitány kiemelte még a férfi kenu négyest, amely megvédte a címét, és szerinte az ezúttal második női kvartett is jó pályát ment, de volt náluk egy jobb csapat, a kínai. A vb-újonc, 18 éves Paragi Petra teljesítményéről is elismeréssel beszélt, szerinte nagyszerű, hogy debütálásként hetedik tudott lenni az olimpiai egyes számban, 200 méteren.

A Kiss Ágnes, Nagy Bianka kenu páros is hetedik lett 500 méteren, de ez esetükben csalódást jelentett. Ahogy Foltán László fogalmazott, ez feladatot ad nekik a jövőre, le kell vonni a következtetéseket, hogy esetleg milyen változtatásokra van szükség.

A vb az olimpiai kvalifikációs sorozat ötödik állomása volt, ez éppen az út fele. A kapitány szerint a ranglistákon jól áll Magyarország, a férfiak is stabilizálták a helyüket, s ez nyugalmat adhat nekik a következő évre, amely ugyancsak nagyon fontos lesz a kvótaszerzés szempontjából.

Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya kiemelte Kopasz Bálint teljesítményét, aki ezúttal K-1 1000 méteren ugyan nagy csatában alulmaradt az aranyért zajló versenyben, de nagyszerűen versenyzett és szerinte búslakodásra semmi oka.

A szakvezető a többiekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: egész héten azt érezte, hogy kifelé pattan az a bizonyos labda.

„A férfi párossal és négyessel kapcsolatban is ez volt a helyzet. Az ötszázas négyes például egy bombabiztosnak gondolt versenyszám volt, az idei szereplése után csak az volt a kérdés, hogy milyen színű érmet szerez. Ehhez képest lemaradt a dobogóról. Nyilván meg kell említeni, hogy a versenyt megelőző napokban több olyan dolog történt, ami befolyásolhatta a versenyzőket. Volt személyes örömhír, volt az egész csapatot megrázó gyászhír, amely rányomta a bélyegét az egész hangár hangulatára. Így nyilván sokkal nehezebb volt versenyezni” – fejtette ki Tóth Dávid, hozzátéve, hogy a négyes továbbra is őrzi az első helyét az olimpiai ranglistán.

A Kurucz Levente, Fodor Bence párossal kapcsolatban elmondta, hogy dobogót érő helyen jöttek a döntőben, amikor 10-15 méterrel a cél előtt megbillentek, letámasztottak, ezért lelassultak, és visszacsúsztak a negyedik helyre.

„Biztos mind a négy fiúnak, Nádas Bencének és Tótka Sándornak is kell néhány nap, hogy megemésszék a versenyen történteket, de mindenki tudja, hogy ők ennél sokkal jobb eredményre képesek” – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy ez egy fontos viadal volt, de a fő verseny két év múlva lesz.

A lányok

A nőkről szólva a kapitány azt mondta, egyik csapathajónak sem sikerült jól a világbajnokság, ezt ki kell majd elemezni.

„Fiatal versenyzőkről van szó, még rutint kell szerezniük, még sokat tudnak fejlődni, és fejben is sokat kell még erősödniük. Ezzel együtt azt gondolom, hogy az egész női kajak szakágat meg kell reformálni, újra kell gondolni, erősíteni kell a csapaton, és ennek meg kell találni a módját” – fogalmazott.

Az olimpiai ranglistákon a férfiak változatlanul jól állnak, és Tóth Dávid szerint a nőknél sem kell izgulni.