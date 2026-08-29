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A győztes Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj eredményhirdetésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Hatalmas bejelentést tett a Forma–1 szupersztárja

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A világbajnoki címvédő Lando Norris 2030-ig meghosszabbította szerződését a Forma-1-es McLarennel.

A brit pilóta szombaton jelentette be a megállapodást, hozzátéve, hogy szívesen fejezné be karrierjét a hazai csapatnál.

A 26 éves Norris – aki megnyerte az elmúlt két futamot Mogyoródon és Hollandiában –- a wokingi istálló által szervezett családi napon megkapta ajándékba a tavalyi szezon közben használt egyik MCL39-es versenyautót.

A hírek szerint a kontraktus 120 millió fontról szól, azaz a versenyző csaknem 30 millió fonttal gazdagodik évente. Ennél többet – becslések szerint 60 millió fontot – pedig csak a hétszeres F1-bajnok Lewis Hamilton és a négyszeres világbajnok Max Verstappen keres.

A McLarenhez 17 évesen érkezett Norris jelenleg a vb-pontverseny negyedik helyén áll, 11 futammal a vége előtt 83 ponttal lemaradva az éllovas Kimi Antonelli mögött.

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