Hatalmas bejelentést tett a Forma–1 szupersztárja

A brit pilóta szombaton jelentette be a megállapodást, hozzátéve, hogy szívesen fejezné be karrierjét a hazai csapatnál.

A 26 éves Norris – aki megnyerte az elmúlt két futamot Mogyoródon és Hollandiában –- a wokingi istálló által szervezett családi napon megkapta ajándékba a tavalyi szezon közben használt egyik MCL39-es versenyautót.

A hírek szerint a kontraktus 120 millió fontról szól, azaz a versenyző csaknem 30 millió fonttal gazdagodik évente. Ennél többet – becslések szerint 60 millió fontot – pedig csak a hétszeres F1-bajnok Lewis Hamilton és a négyszeres világbajnok Max Verstappen keres.

A McLarenhez 17 évesen érkezett Norris jelenleg a vb-pontverseny negyedik helyén áll, 11 futammal a vége előtt 83 ponttal lemaradva az éllovas Kimi Antonelli mögött.