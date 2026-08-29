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Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán és Fejes Dániel (j-b) a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu négyes 500 méteres számának elõfutamában Poznanban 2026. augusztus 26-án.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Az ezüstök után itt az arany is a kajak-kenu-vb-n

Infostart / MTI

A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású magyar férfi kenu négyes címét megvédve aranyérmet szerzett szombaton 500 méteren a poznani kajak-kenu világbajnokságon. Előzőleg Kiss Ágnes olyan számban lett ezüstérmes, női kenu egyes 500 méteren, amelyben magyar versenyző még soha nem volt dobogós. A kajakos Kopasz Bálint 1000 méteren szerzett ezüstöt.

A magyar férfi kenu négyes már a szerdai előfutamból biztosította a helyét a legjobbak között, s azóta az egység több tagja is sikereket ért el. Fejes pénteken holtversenyben aranyérmet szerzett az olimpiai egyes számban, 1000 méteren, a Kollár, Juhász duó pedig szombaton délelőtt bejutott a döntőbe 500-on, amely szintén szerepel az ötkarikás játékok programján. Fejesnek ez már a harmadik fináléja volt Lengyelországban, miután egy órával korábban nyolcadik lett 500 méter egyesben.

A magyar kvartett - ugyanebben az összeállításban - tavaly némi meglepetésre győzött Milánóban, most azonban már favoritnak számított, főleg az előfutamban nyújtott teljesítménye alapján. Ennek megfelelően már a rajt után az élre állt és végig uralta a pályát. A rajt-cél győzelem után Juhász – aki Kollárhoz hasonlóan paksi – az égre mutatott, vélhetően „üzenve” a szerdán 42 éves korában elhunyt Boros Gergelynek, aki korábban szintén az Atomerőmű SE versenyzője volt és a városban élt.

A frissen alakult Opavszky Réka, Horányi Dóra újpesti duó jól versenyzett C-2 200 méteren, ezzel együtt az érmes helyezésre nem volt esélye a bombaerős mezőnyben, s végül a hetedik helyet szerezte meg. Az élen fehérorosz, üzbég, kínai volt a befutási sorrend.

A férfi kajakosok sprintversenyének A döntőjét - amelyben ezúttal nem volt magyar induló - a tavaly Csizmadia Kolos mögött második olasz Andrea Di Liberto nyerte.

A korábbi döntőkben szombaton Kiss Ágnes olyan számban lett ezüstérmes, női kenu egyes 500 méteren, amelyben magyar versenyző még soha nem volt dobogós. A kajakos Kopasz Bálint 1000 méteren szerzett ezüstöt.

A szombat délutáni para döntőkben – Kiss Péter Pál délelőtti aranyérme után – két magyar volt érdekelt: KL2 200 méteren Varga Katalin nagyszerűen versenyezve ezüstérmet szerzett a címét megvédő brit Charlotte Henshaw mögött, míg Molnár Nikoletta hetedik lett KL3 200 méteren.

A többi finálét a vasárnapi zárónapon rendezik. A magyar csapat az épek küzdelmeiben jelenleg három arany- és két ezüstéremmel áll.

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