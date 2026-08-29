Soha nem látott magyar siker a kajak-kenu-vb-n

Cikkünk frissül!
Kiss Ágnes ezüstérmet szerzett szombaton a kenu egyesek 500 méteres versenyében a poznani kajak-kenu világbajnokságon. Magyar versenyző korábban még soha nem állt dobogón ebben a számban.
Cikkünk frissül!
Kiss Ágnes ezüstérmet szerzett szombaton a kenu egyesek 500 méteres versenyében a poznani kajak-kenu világbajnokságon. Magyar versenyző korábban még soha nem állt dobogón ebben a számban.
Harminchétre emelkedett a péntek esti, Kijev környéki orosz dróntámadás halálos áldozatainak száma, miután egy lőszerraktárt ért találat a Bucsai járásban. A robbanássorozatban több mint negyvenen megsérültek, miközben az ukrán hatóságok azt is vizsgálják, miért tároltak lőszert lakóövezet közelében. Az eset újabb súlyos kérdéseket vet fel az ukrán hátországot érő, egyre intenzívebb orosz légicsapások és a katonai készletek biztonságos elhelyezése miatt.
Tizenhárom éves mélypontra süllyedt az európai földgáztárolók töltöttsége a geopolitikai feszültségek kiváltotta magas árak és a lassú betárolás miatt.
The country's foreign minister says at least 626 people have died after flash floods devastated the Nepal-Tibet border on Wednesday.