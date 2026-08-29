Soha nem látott magyar siker a kajak-kenu-vb-n

Harminchétre emelkedett a péntek esti, Kijev környéki orosz dróntámadás halálos áldozatainak száma, miután egy lőszerraktárt ért találat a Bucsai járásban. A robbanássorozatban több mint negyvenen megsérültek, miközben az ukrán hatóságok azt is vizsgálják, miért tároltak lőszert lakóövezet közelében. Az eset újabb súlyos kérdéseket vet fel az ukrán hátországot érő, egyre intenzívebb orosz légicsapások és a katonai készletek biztonságos elhelyezése miatt.