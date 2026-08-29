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Kiss Ágnes a kajak-kenu világbajnokság nõi kenu egyes 500 méteres számának középfutamában Poznanban 2026. augusztus 28-án.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Soha nem látott magyar siker a kajak-kenu-vb-n

Infostart / MTI

Kiss Ágnes olyan számban lett dobogós, amelyben magyar versenyző még soha.

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Kiss Ágnes ezüstérmet szerzett szombaton a kenu egyesek 500 méteres versenyében a poznani kajak-kenu világbajnokságon. Magyar versenyző korábban még soha nem állt dobogón ebben a számban.

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