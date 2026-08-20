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Mohamed Salah, az FC Liverpool játékosa a Tottenham Hotspur ellen játszott mérkőzésen a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében a madridi Wanda Metropolitano Stadionban 2019. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Emilio Naranjo

Szalah szinte biztosan kezd a Fradi ellen, a Trabzonspor Benzemával is tárgyal

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ELŐZMÉNYEK

A Ferencváros a nagy terveket szövögető Trabzonspor vendége lesz az Európa-liga rájátszásának első mérkőzésén. A török csapatban várhatóan az első perctől a pályán lesz Mohamed Szalah.

A nemzetközi kupaporondon egyedüliként versenyben maradt magyar csapat eddig jó idegenbeli mérleggel dicsekedhet a 2026-os nyári nemzetközi kupamérkőzéseken: a Vojvodina és a Twente ellen nyert, a Górnik Zabrze ellen döntetlent játszott. Utóbbi kettő különösen fontos volt az adott párharcból való továbblépéshez.

A jelek szerint Borbély Balázs hamar megtalálta azt a tizenegyet, amellyel a legnagyobb eséllyel veheti fel a harcot a nemzetközi kupaporondon, ráadásul a középpályások közül egyre jobb fizikai állapotban van Naby Keita és Nagy Ádám is.

A Fradi 2022 őszén, az Európa-liga csoportkörében játszott legutóbb a Trabzonsporral, idegenben 1–0-ra kikapott, otthon 3–2-re nyert. A kinti mérkőzésen szerepeltek közül csütörtök este Dibusz Dénes és Kristoffer Zachariassen kap(hat) szerepet.

A Trabzonspor története 156. európai kupamérkőzésére készül, ám Fatih Tekke vezetőedzőként élete első nemzetközi találkozóján irányítja majd a csapatot.

A játékosként UEFA-kupa-győztes szakember a múlt szezonban sikeres időszakot tudhatott maga mögött a Trabzonspor élén, most pedig – a Ferencváros vezetőedzőjéhez hasonlóan – az Európa-liga főtáblájára vágyik, de legrosszabb esetben a Konferencia-liga főtábláján szerepelhet ősszel.

A csapata kapcsán minden szem a világsztár Szalahra szegeződik. A Fanatik nevű lap szerint az egyiptomi szélső – aki a Süper Ligben a Kasımpaşa elleni találkozón csereként beállva, 32 percnyi játékidővel debütált a bordó-kékek mezében – most arra készül, hogy európai porondon már a kezdő sípszótól pályán legyen.

Minden bizonnyal Paul Onuachu lesz a csatártársa. A 32 éves nigériai center 2017 nyarán játszott már, sőt gólt is szerzett a Ferencváros ellen az Európa-ligában, mégpedig a dán Midtjylland támadójaként. (Egy évvel korábban játszott a Videoton ellen is.)

Onuachu nincs jó formában, a Fanatik összegyűjtötte, hogy a török bajnokság legutóbbi társgólkirálya a 2026–2027-es szezon első fordulójában nem talált a kapuba a Kasımpaşa ellen, sőt, a csapat ausztriai edzőtáborában rendezett felkészülési mérkőzéseken sem volt eredményes: gól nélkül maradt az Eintracht Frankfurt, az esz-Szadd és az Udinese elleni találkozókon is.

Mivel az edzőtábor utáni, Göztepe elleni felkészülési meccsen sem szerzett gólt, Onuachu gólcsendje immár öt mérkőzés óta tart.

Jellemző a Trabzonspor ambíciózus terveire (és talán anyagi lehetőségeire is), hogy bár Darwin Núñez megszerzésének lehetősége veszni látszik (sőt…), a kifejezetten a középcsatár poszt megerősítésére törekvő bordó-kékek Karim Benzemát igyekeznek megszerezni. Hivatalosan is megkezdődtek az egyeztetések a Trabzonspor és a Real Madrid szaúdi klubjából szinte biztosan távozó korábbi sztárja között. A klub vezetősége jelenleg az ajánlat megvalósíthatóságát vizsgálja, miközben párhuzamosan zajlanak a tárgyalások az el-Hilallal is.

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