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Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Négy év után újra Trabzonspor-Fradi, ezúttal az EL kapujában – sport a tévében

Infostart / MTI

Utolsó, a nemzetközi kupákban állva maradt futballklubunk a csoportkör küszöbén áll, de akit ez nem érdekel, választhatja a Veszprém kézimeccsét is, és csak utána kapcsoljon át. Mutatjuk a teljes csütörtöki sportkínálatot.

M4 Sport

18.30: Labdarúgás, Európa-liga, selejtező, 4. forduló, első mérkőzés, Trabzonspor-Ferencváros

Sport 1

17.45: Kézilabda, férfi nemzetközi felkészülési torna, Veszprém-Valladolid, Santander

20.00: Kézilabda, férfi nemzetközi felkészülési torna, Kielce-Sinfin, Santander

Sport 2

13.00: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

15.30: Renewi Tour, 2. szakasz

Eurosport 2

21.00: Golf, PGA Tour, BMW Championship

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Fajha - al-Hilal

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, La Liga, Rayo Vallecano-Deportivo Alavés

Arena 4

21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Sheffield Wednesday-Bradford City

Match 4

19.00 és 21.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati

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Kezdőlap    Sport    Négy év után újra Trabzonspor-Fradi, ezúttal az EL kapujában – sport a tévében

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