Négy év után újra Trabzonspor-Fradi, ezúttal az EL kapujában – sport a tévében

A tetőző hőség mellett heves zivatarok érhetik el Magyarországot: helyenként 100 kilométer/órát meghaladó széllökések, nagyobb méretű jég és felhőszakadás is kialakulhat. Pénteken északon már mérséklődik a forróság, a Dél-Alföldön azonban továbbra is rendkívül magas maradhat a napi középhőmérséklet.