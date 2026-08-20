Négy év után újra Trabzonspor-Fradi, ezúttal az EL kapujában – sport a tévében

M4 Sport
18.30: Labdarúgás, Európa-liga, selejtező, 4. forduló, első mérkőzés, Trabzonspor-Ferencváros
Sport 1
17.45: Kézilabda, férfi nemzetközi felkészülési torna, Veszprém-Valladolid, Santander
20.00: Kézilabda, férfi nemzetközi felkészülési torna, Kielce-Sinfin, Santander
Sport 2
13.00: Lósport, Kincsem+ Tuti
Eurosport 1
15.30: Renewi Tour, 2. szakasz
Eurosport 2
21.00: Golf, PGA Tour, BMW Championship
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Fajha - al-Hilal
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, La Liga, Rayo Vallecano-Deportivo Alavés
Arena 4
21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Sheffield Wednesday-Bradford City
Match 4
19.00 és 21.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati