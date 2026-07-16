A Tour és az FTC meccse viszi a prímet – sport a tévében

M4 Sport
14.45: Országúti kerékpár, Tour de France, 12. szakasz
20.15: Labdarúgás, Európa-liga, selejtező, 1. forduló, visszavágó, Ferencvárosi TC-Vojvodina
Duna World
18.00: Birkózás, Polyák Imre, Varga János és Kozma István emlékverseny
Sport 1
10.45 és 13.15: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, alsóházi (9-16. hely) helyosztó
15.45 és 18.15: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, negyeddöntő
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Eurosport 1
13.15: Országúti kerékpár, Tour de France, 12. szakasz
Eurosport 2
18.00: Golf, PGA Tour Corales Championship