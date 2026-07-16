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Két fiatal pár focimeccset néz a tévében.
Nyitókép: Getty Images/Dmytro Aksonov

A Tour és az FTC meccse viszi a prímet – sport a tévében

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Golf, birkózás, kézilabda és lósport is szerepel a csütörtöki élő kínálatban.

M4 Sport

14.45: Országúti kerékpár, Tour de France, 12. szakasz

20.15: Labdarúgás, Európa-liga, selejtező, 1. forduló, visszavágó, Ferencvárosi TC-Vojvodina

Duna World

18.00: Birkózás, Polyák Imre, Varga János és Kozma István emlékverseny

Sport 1

10.45 és 13.15: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, alsóházi (9-16. hely) helyosztó

15.45 és 18.15: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, negyeddöntő

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

13.15: Országúti kerékpár, Tour de France, 12. szakasz

Eurosport 2

18.00: Golf, PGA Tour Corales Championship

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Kezdőlap    Sport    A Tour és az FTC meccse viszi a prímet – sport a tévében

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