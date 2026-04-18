2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
Özbas Szofi a kanadai Catherine Beauchemin-Pinard ellen a legjobb 8 közé jutásért a 2024-es párizsi nyári olimpia női cselgáncstornája 63 kg-os súlycsoportjában játszott mérkőzésen a párizsi Mars-mező Arénában 2024. július 30-án. A magyar cselgáncsozó kikapott, így kiesett a versenyből.
Nyitókép: Illyés Tibor

Cselgáncs – Újra Európa-bajnok Özbas Szofi

Infostart / MTI

Özbas Szofi aranyérmet nyert szombaton 70 kilogrammban a tbiliszi cselgáncs Európa-bajnokságon, ezzel megvédte címét.

A magyar küldöttség első számú éremvárományosának számító versenyző négy magabiztos győzelemmel jutott be ismét a fináléba, akárcsak tavaly Podgoricában. A döntőben a kétszeres junior világbajnok, öt World Tour-éremnél tartó francia Melkia Auchecorne várt rá, akitől kikapott korábbi egyetlen találkozójukon tavaly a csingtaói Grand Prix-n.

A második csata mindössze 51 másodpercig tartott, ekkor egy földharc során a BHSE 24 éves kiválósága fojtást kezdeményezett, amelyet három évvel fiatalabb ellenfele lekopogott, jelezve, hogy sérülésveszély miatt feladja a küzdelmet.

A 2023-ban vb-harmadik Özbas másodszor állhatott az Eb-dobogó tetejére, s egyben megszerezte a magyar dzsúdósport 20. Európa-bajnoki aranyérmét.

