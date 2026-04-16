Ma kiderül, kik lesznek az új magyar bajnokok a medencében – sport a tévében

Az április 16-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
16.00: Cselgáncs, Európa-bajnokság, Tbiliszi
17.30: Úszás, országos bajnokság, döntők, Sopron
21.00: Labdarúgás, Európa-liga, negyeddöntő, visszavágó, Nottingham Forest – Porto
Sport 1
20.45: Labdarúgás, Konferencia-liga, negyeddöntő, visszavágó, Strasbourg – Mainz
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Darts, Premier League, 11. forduló, Rotterdam
Eurosport 1
15.30: Országúti kerékpár, Gran Camino, 3. szakasz
Eurosport 2
20.00: Golf, PGA Tour, RBC Heritage, 1. nap, Hilton Head Island
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol negyedosztály, Bromley – Cambridge United