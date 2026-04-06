2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
ARÉNA - PODCASTOK
Tyrick Mitchell (b) és Adam Wharton (j), a Crystal Palace játékosai közrefogják Bernardo Silvát, a Manchester City játékosát az angol labdarúgókupa, az FA Kupa döntõjében játszott Crystal Palace-Manchester City mérkõzésen Londonban 2025. május 17-én.
Nyitókép: Tolga Akmen

Vége szakad „egy jó történetnek” a Premier League-ben

Infostart / MTI

Az idény végén távozik a klubtól Bernardo Silva, a Manchester City csapatkapitánya – erősítette meg Pep Lijnders, az angol labdarúgócsapat másodedzője.

A 31 éves portugál középpályás, aki hatszor nyerte meg a Premier League-et és egyszer a Bajnokok Ligájában is végső győzelmet ünnepelhetett az együttesnél töltött kilenc éve alatt, szabadon igazolhatóvá válik, mert lejár a szerződése.

„Minden jó történetnek vége szakad egyszer” – mondta Lijnders a Liverpool felett aratott FA Kupa-negyeddöntős siker után.„Remélem, élvezni fogja az utolsó itt töltött hónapjait és szépen búcsúzik majd. Minden figyelmet és elismerést megérdemel.”

Pep Guardiola vezetőedző, aki eltiltása miatt nem lehetett ott a kispadon a kupamérkőzésen, korábban úgy fogalmazott, hogy Silva „pótolhatatlan”.

A futballista 2017-ben az AS Monacótól szerződött a Cityhez, amelyben azóta 450-szer lépett pályára. Guardiola irányítása alatt a csapat kulcsfigurája volt.

Kezdőlap    Sport    Vége szakad „egy jó történetnek” a Premier League-ben

Újabb egészségügyi konteó: az mRNS-vakcina és a „turbó rák” kapcsolata

Újabb egészségügyi konteó: az mRNS-vakcina és a „turbó rák” kapcsolata
Miért lett rákos III. Károly király és Katalin hercegnő? – teszik fel a kérdést egy makacsul terjedő elmélet hívei és meg is adják a választ: az mRNS-alapú Covid-vakcina miatt. Kutatók szerint, ha egyszer gyökeret ver a dezinformáció a köztudatban, nagyon nehéz megváltoztatni a vélekedést. Pedig az mRNS technológia a rák egyes fajtáinak kezelésében is segíthet.
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Elmondta Donald Trump, mi a terve Irán hatalmas kőolajkészleteivel

Kvíz: Itt a húsvét, itt a Nagy Tojáskvíz! Sokan fogyasztják rendszeresen, ezekre a kérdésekre mégsem tudják a választ

Iran calls for 'definitive' end to war as it formally rejects US ceasefire proposal, state media reports

