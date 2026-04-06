Vége szakad „egy jó történetnek” a Premier League-ben

A 31 éves portugál középpályás, aki hatszor nyerte meg a Premier League-et és egyszer a Bajnokok Ligájában is végső győzelmet ünnepelhetett az együttesnél töltött kilenc éve alatt, szabadon igazolhatóvá válik, mert lejár a szerződése.

„Minden jó történetnek vége szakad egyszer” – mondta Lijnders a Liverpool felett aratott FA Kupa-negyeddöntős siker után.„Remélem, élvezni fogja az utolsó itt töltött hónapjait és szépen búcsúzik majd. Minden figyelmet és elismerést megérdemel.”

Pep Guardiola vezetőedző, aki eltiltása miatt nem lehetett ott a kispadon a kupamérkőzésen, korábban úgy fogalmazott, hogy Silva „pótolhatatlan”.

A futballista 2017-ben az AS Monacótól szerződött a Cityhez, amelyben azóta 450-szer lépett pályára. Guardiola irányítása alatt a csapat kulcsfigurája volt.