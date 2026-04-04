2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Referee hands showing red card on football match
Nyitókép: leolintang/Getty Images

15 évet kapott egy magyar focista

Infostart

Rekordhosszúságú, 2041-ig tartó eltiltást szabott ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága arra a kunhegyesi játékosra, aki egy márciusi mérkőzésen fejbe rúgta a játékvezetőt. Az ítélet mellett az ügyben rendőrségi feljelentés is történt.

A vármegyei II. osztályú Kunhegyes–Újszász találkozó a 70. percben szakadt félbe, miután L. Dávid György egy kiállítást követően elveszítette önuralmát, és nagy erővel a játékvezetőre támadt. A fegyelmi határozat értelmében a sportolót 15 évre minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől eltiltották. Az indoklás hangsúlyozza: a tett súlyosan sértette a sportág alapvető normáit és a sportszerűség szabályait - írja a szoljon.hu.

Rózsa István, a kunhegyesiek vezetőedzője a történtek után elnézést kért, és bár jelezte, hogy a mérkőzés felfokozott hangulata is közrejátszhatott az indulatok elszabadulásában, leszögezte, hogy az erőszakra nincs mentség.

Az eset nem egyedi a vármegyei bajnokságban; a szövetség az utóbbi időben több szigorú szankciót is alkalmazott. Nemrégiben a Szajol–Zagyvarékas utánpótlás-mérkőzés kapcsán szabtak ki többéves eltiltásokat és jelentős pénzbírságot hasonló sportszerűtlenségek miatt.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

