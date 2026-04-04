15 évet kapott egy magyar focista

A vármegyei II. osztályú Kunhegyes–Újszász találkozó a 70. percben szakadt félbe, miután L. Dávid György egy kiállítást követően elveszítette önuralmát, és nagy erővel a játékvezetőre támadt. A fegyelmi határozat értelmében a sportolót 15 évre minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől eltiltották. Az indoklás hangsúlyozza: a tett súlyosan sértette a sportág alapvető normáit és a sportszerűség szabályait - írja a szoljon.hu.

Rózsa István, a kunhegyesiek vezetőedzője a történtek után elnézést kért, és bár jelezte, hogy a mérkőzés felfokozott hangulata is közrejátszhatott az indulatok elszabadulásában, leszögezte, hogy az erőszakra nincs mentség.

Az eset nem egyedi a vármegyei bajnokságban; a szövetség az utóbbi időben több szigorú szankciót is alkalmazott. Nemrégiben a Szajol–Zagyvarékas utánpótlás-mérkőzés kapcsán szabtak ki többéves eltiltásokat és jelentős pénzbírságot hasonló sportszerűtlenségek miatt.