Érthető okból késik Fernando Alonso a Japán Nagydíjról

A kétszeres világbajnok párja, Melissa Jimenez várandós, emiatt a 44 éves versenyző nem lesz ott a sajtónapon.
„Fernando személyes okok miatt kissé később érkezik a versenyhétvégére, és nem vesz részt a sajtónapon a Japán Nagydíjon. Minden rendben van, és péntekre időben a pályán lesz” – írta csapata az X-en.
Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix.— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026
All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP
Az Aston Martin csalódást keltően kezdte az új szezont a Hondával kapcsolatos súlyproblémák miatt, és az utolsó helyen áll a konstruktőrök pontversenyében.
A 2005-ben és 2006-ban világbajnok Alonso sem Ausztráliában, sem pedig Kínában nem ért célba, míg csapattársa, Lance Stroll Melbourne-ben utolsóként végzett, Sanghajban pedig ő sem fejezte be a futamot.