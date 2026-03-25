2026. március 27. péntek Hajnalka
Nyitókép: X/Aston Martin Aramco F1 Team

Érthető okból késik Fernando Alonso a Japán Nagydíjról

Infostart / MTI

Az Aston Martin spanyol pilótája családi okok miatt késve utazik el Szuzukába a hétvégi Forma-1-es versenyre.

A kétszeres világbajnok párja, Melissa Jimenez várandós, emiatt a 44 éves versenyző nem lesz ott a sajtónapon.

„Fernando személyes okok miatt kissé később érkezik a versenyhétvégére, és nem vesz részt a sajtónapon a Japán Nagydíjon. Minden rendben van, és péntekre időben a pályán lesz” – írta csapata az X-en.

Az Aston Martin csalódást keltően kezdte az új szezont a Hondával kapcsolatos súlyproblémák miatt, és az utolsó helyen áll a konstruktőrök pontversenyében.

A 2005-ben és 2006-ban világbajnok Alonso sem Ausztráliában, sem pedig Kínában nem ért célba, míg csapattársa, Lance Stroll Melbourne-ben utolsóként végzett, Sanghajban pedig ő sem fejezte be a futamot.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Április 29-én kiderül, mennyi osztalékot fizet a Richter

Súlyos veszély a világra, vagy mindent megkönnyítő csodatalálmány? Ítéletet mondtak a magyarok az AI-ról

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

