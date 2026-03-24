Megint kiderült: Lamine Yamalnak nincs párja

A listán szereplők 21 különböző nemzetiségű országot képviselnek. A győztes személyét tekintve nincs meglepetés…

Az ötvenes listán nincs magyar, vagy magyar klubba tartozó játékos. Nem fért be az első tízbe – talán némi meglepetésre – a Liverpool csatára, Rio Ngumoha (15.) vagy a magyarok elleni, jövő keddi válogatott mérkőzésre készülő, görög Konsztantinosz Karetszasz (14.)

Az első tíz második felébe fért be Ethan Nwaneri, aki az Arsenal játékosa, de az idényt az Olympique Marseille-nél tölti (10.), Geovany Qvenda (Sporting CP, 9.), Ayyoub Bouaddi (Lille OSC, 8.) és a horvát Luka Vuskovic is, aki egyébként már a Tottenham játékosa, de a Hamburger SV-ban játszik az idényben, onnan próbál bekerülni a horvát vb-keretbe.

Minőségben innen jön a nagy ugrás: a hatodik Max Dowman, az Arsenal csodagyereke, a Premier League legfiatalabb gólszerzője. Ötödik a Bayern Münchenben berobbanó Lennart Karl, aki márciusban meghívást kapott a német A-válogatottba is. A negyedik az argentin Franco Mastantuono, aki a Real Madrid játékosa a nyár óta.

A harmadik a világ legtehetségesebb fiatal középhátvédje, a Barcelona La Masia nevű akadémiáján nevelkedett Pau Cubarsi, második pedig a Chelsea ifjú brazil szélsője, Messinho, vagy Estevao, aki szinte biztosan ott lesz a brazil válogatottban a nyári világbajnokságon.

Az első Lamine Yamal. A 19. évében jár, de már két éve Európa-bajnok lett a spanyol válogatottal, tavaly esélyes volt az aranylabdára. Még jövő tavasszal is tizenéves lesz, de ezt az éves szavazást már háromszor megnyerte…