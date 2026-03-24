ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.22
usd:
337.84
bux:
121976.32
2026. március 27. péntek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lamine Yamal, a Barcelona spanyol válogatott játékosa beszél, miután átvette a legjobb 21 éven aluliként elnyert Kopa-trófeát az Aranylabda átadási ünnepségén a párizsi Chatelet Színházba 2024. október 28-án. Az év legjobb labdarúgójának díját a France Football francia szaklap hagyományos évenkénti választásának alapján ítélik oda.
Nyitókép: Lamine Yamal, a Barcelona spanyol válogatott játékosa, miután átvette a legjobb 21 éven aluliként elnyert Kopa-trófeát az Aranylabda átadási ünnepségén. MTI/EPA/Mohamed Badra

Megint kiderült: Lamine Yamalnak nincs párja

Infostart

A Goal című honlap angol kiadása ebben az évben is összeállította a világ legjobb tizenéves férfi és női futballistáinak listáját. A férfiaknál ezúttal a 2007. január elsején, vagy az után született ötven tehetség került fel.

A listán szereplők 21 különböző nemzetiségű országot képviselnek. A győztes személyét tekintve nincs meglepetés…

Az ötvenes listán nincs magyar, vagy magyar klubba tartozó játékos. Nem fért be az első tízbe – talán némi meglepetésre – a Liverpool csatára, Rio Ngumoha (15.) vagy a magyarok elleni, jövő keddi válogatott mérkőzésre készülő, görög Konsztantinosz Karetszasz (14.)

Az első tíz második felébe fért be Ethan Nwaneri, aki az Arsenal játékosa, de az idényt az Olympique Marseille-nél tölti (10.), Geovany Qvenda (Sporting CP, 9.), Ayyoub Bouaddi (Lille OSC, 8.) és a horvát Luka Vuskovic is, aki egyébként már a Tottenham játékosa, de a Hamburger SV-ban játszik az idényben, onnan próbál bekerülni a horvát vb-keretbe.

Minőségben innen jön a nagy ugrás: a hatodik Max Dowman, az Arsenal csodagyereke, a Premier League legfiatalabb gólszerzője. Ötödik a Bayern Münchenben berobbanó Lennart Karl, aki márciusban meghívást kapott a német A-válogatottba is. A negyedik az argentin Franco Mastantuono, aki a Real Madrid játékosa a nyár óta.

A harmadik a világ legtehetségesebb fiatal középhátvédje, a Barcelona La Masia nevű akadémiáján nevelkedett Pau Cubarsi, második pedig a Chelsea ifjú brazil szélsője, Messinho, vagy Estevao, aki szinte biztosan ott lesz a brazil válogatottban a nyári világbajnokságon.

Az első Lamine Yamal. A 19. évében jár, de már két éve Európa-bajnok lett a spanyol válogatottal, tavaly esélyes volt az aranylabdára. Még jövő tavasszal is tizenéves lesz, de ezt az éves szavazást már háromszor megnyerte…

Kezdőlap    Sport    Megint kiderült: Lamine Yamalnak nincs párja

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átmeneti korlátozások jönnek a Mol benzinkútjain

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos veszély a világra, vagy mindent megkönnyítő csodatalálmány? Ítéletet mondtak a magyarok az AI-ról

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 09:10
2026. március 27. 08:05
×
×