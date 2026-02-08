ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 8. vasárnap
Az aranyérmes svéd Frida Karlsson (k), ezüstérmes honfitársnõje, Ebba Andersson (b) és a bronzérmes norvég Heidi Weng a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia 10+10 kilométeres nõi tömegrajtos sífutóversenye után Teseróban 2026. február 7-én.
Nyitókép: Jure Makovec

Ez hogyan történhetett? Darabokra törött az ezüstérmes érme

Infostart / MTI

Ebba Andersson elveszítette ezüstérmét, amelyet a női sífutók tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos versenyében szerzett a milánói-cortinai téli olimpián, szombaton.

A svéd versenyző, aki honfitársa, Frida Karlsson mögött lett második, az SVT televíziós csatornának mesélt balszerencséjéről, amely a teserói Fabio Canal Sífutó és Sílövő Központ nyitó viadalának eredményhirdetése után érte.

"Frida után futottam, és a sietség közben az érmem három darabra törve a hóba esett. Remélem, a szervezőknek van tervük arra az esetre, ha ilyesmi történik a medálokkal. Az én törött érmem még mindig valahol a hóban hever, hiába kerestük a darabjait,

nem találtuk meg,

és végül feladtuk" - mondta Andersson.

A 28 éves, hatszoros világbajnok sportoló az olaszországi téli játékokon pályafutása második olimpiai ezüstérmét szerezte.

