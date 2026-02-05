ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.3
usd:
321.35
bux:
129819.11
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kirsty Coventry olimpiai és világbajnok zimbabwei úszó, sportminiszter beszédet mond, miután megválasztották a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökének a szervezet 144. kongresszusán a görögországi Costa Navarinóban 2025. március 20-án.
Nyitókép: MTI/AP/Thanászisz Sztavrakisz

„A béke utolsó szigete” – Ez az olimpia akkor is elúszik az oroszoknak, ha hirtelen béke lesz

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Még egy esetleges orosz-ukrán békemegállapodás sem változtatná meg az orosz és fehérorosz sportolók semleges státuszát a hivatalosan pénteken kezdődő milánói-cortinai téli olimpián Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke szerint.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tavaly nyáron hivatalba lépett zimbabwei elnöke a Corriere della Sera című olasz napilapnak adott interjúban azt mondta, az orosz és fehérorosz sportolók még akkor sem versenyezhetnének nemzeti jelképük alatt a játékokon, ha egy esetleges békemegállapodás napokon belül véget vetne az ukrajnai háborúnak.

Kirsty Coventry Rómában újságíróknak nyilatkozva azt is mondta, nincs menetrendje az orosz sport elleni szankciók feloldásának.

Az ukrajnai háború közvetlenül a 2022-es pekingi téli olimpia után tört ki, akkor a NOB az Olimpiai Charta és a nemzetközi jog megsértése miatt szankcionálta az oroszokat és a háborúban őket segítő fehéroroszokat. Egy év múlva a szervezet enyhített a korlátozásokon, lehetővé téve a két ország sportolói számára, hogy egyénileg, semleges színekben versenyezzenek. Az engedmény ugyanakkor nem érintette a csapatsportokra vonatkozó tilalmat, ami a mai napig érvényben van.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke szerint fel kellene oldaniuk az orosz csapatok kizárását. A sportvezető szerint a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el. Azt is mondta, az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedését az utánpótlásban kellene kezdeni.

Az orosz és fehérorosz együtteseket az ukrajnai háború miatt tiltották ki a nemzetközi porondról 2022 februárjában. Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában korábban azt mondta: az olimpia a béke utolsó szigete, és nem szabad a sportolókat sújtani.

„Semennyire nem tartom igazságosnak, hogy valakit az útlevele, a vallása, vagy bármi miatt megkülönböztessenek. Tehát én a mai napig vallom, hogy az olimpia béke utolsó szigete, és itt nem szabad a sportolókat sújtani. Nyilván az is benne van, hogy engem is sújtottak 1984-ben, amikor másfél hónappal az olimpia előtt, amikor nagyon jó állapotban voltunk és lent voltunk edzőtáborban, azt közölték velünk, hogy nem mehetünk ki Los Angelesbe. Azért 1984-ben, 20 évesen ezt nem volt olyan könnyű megemészteni. A mai napig igazságtalannak tartom, hogy egyes országokat ezért büntetnek. Egyetlen bojkott sem oldott meg semmilyen óriási problémát a világban, szerintem nem ez a megoldás rá. Bízom benne, ahogy az európai olimpiai bizottságok és különböző szövetségek már visszaengedték a fiatal sportolókat, és én úgy látom, az új NOB-elnök is ezt szorgalmazza, hogy visszakerüljenek az olimpiai mozgalomba a belorusz és az orosz sportolók” – részletezte.

A végső nevezések alapján 13 orosz és hét fehérorosz sportoló indulhat semleges színekben a mostani téli olimpián. A jégkorongban és a bobban továbbra sem lehetséges az oroszok részvétele.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    „A béke utolsó szigete” – Ez az olimpia akkor is elúszik az oroszoknak, ha hirtelen béke lesz

fehérorosz

orosz

téli olimpia

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette csütörtökön, hogy nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról, és Ukrajna nem ismer el egyetlen ilyen területet sem Oroszország részének.
 

Deák András: az orosz olaj meg fogja találni a helyét

Ukrajnai háború: hadifogolycsere, öt hónapja nem volt ilyenre példa

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket”

Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok

VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drasztikus döntésre készül Magyarország szomszédja

Drasztikus döntésre készül Magyarország szomszédja

A szlovén kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy jogszabályt dolgozzanak ki a 16 éven aluli gyermekek közösségimédia-használatának korlátozására - közölte Matej Arcon miniszterelnök-helyettes a kabinet ülése után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elmarad a világhírű fesztivál 2026-ban: nem bírják a helyiek a tömeget!

Elmarad a világhírű fesztivál 2026-ban: nem bírják a helyiek a tömeget!

A város vezetése most drasztikus lépésre szánta el magát: tíz év után törlik a népszerű fesztivált, mert a túlturizmus már a mindennapi életet veszélyezteti.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

Meanwhile, No 10 says the PM has "full confidence" in chief adviser Morgan McSweeney, despite pressure over the 2024 appointment of Lord Mandelson as US ambassador.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 17:56
Dina Márton: az idei Tour de Hongrie szakaszról szakaszra egyre nehezebb lesz
2026. február 5. 14:56
Keszthelyi Rita az Eb-fináléról: tudjuk, mi nem ment a hollandok elleni középdöntőben, az nem ismétlődhet meg
×
×
×
×