„A béke utolsó szigete” – Ez az olimpia akkor is elúszik az oroszoknak, ha hirtelen béke lesz

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tavaly nyáron hivatalba lépett zimbabwei elnöke a Corriere della Sera című olasz napilapnak adott interjúban azt mondta, az orosz és fehérorosz sportolók még akkor sem versenyezhetnének nemzeti jelképük alatt a játékokon, ha egy esetleges békemegállapodás napokon belül véget vetne az ukrajnai háborúnak.

Kirsty Coventry Rómában újságíróknak nyilatkozva azt is mondta, nincs menetrendje az orosz sport elleni szankciók feloldásának.

Az ukrajnai háború közvetlenül a 2022-es pekingi téli olimpia után tört ki, akkor a NOB az Olimpiai Charta és a nemzetközi jog megsértése miatt szankcionálta az oroszokat és a háborúban őket segítő fehéroroszokat. Egy év múlva a szervezet enyhített a korlátozásokon, lehetővé téve a két ország sportolói számára, hogy egyénileg, semleges színekben versenyezzenek. Az engedmény ugyanakkor nem érintette a csapatsportokra vonatkozó tilalmat, ami a mai napig érvényben van.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke szerint fel kellene oldaniuk az orosz csapatok kizárását. A sportvezető szerint a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el. Azt is mondta, az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedését az utánpótlásban kellene kezdeni.

Az orosz és fehérorosz együtteseket az ukrajnai háború miatt tiltották ki a nemzetközi porondról 2022 februárjában. Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában korábban azt mondta: az olimpia a béke utolsó szigete, és nem szabad a sportolókat sújtani.

„Semennyire nem tartom igazságosnak, hogy valakit az útlevele, a vallása, vagy bármi miatt megkülönböztessenek. Tehát én a mai napig vallom, hogy az olimpia béke utolsó szigete, és itt nem szabad a sportolókat sújtani. Nyilván az is benne van, hogy engem is sújtottak 1984-ben, amikor másfél hónappal az olimpia előtt, amikor nagyon jó állapotban voltunk és lent voltunk edzőtáborban, azt közölték velünk, hogy nem mehetünk ki Los Angelesbe. Azért 1984-ben, 20 évesen ezt nem volt olyan könnyű megemészteni. A mai napig igazságtalannak tartom, hogy egyes országokat ezért büntetnek. Egyetlen bojkott sem oldott meg semmilyen óriási problémát a világban, szerintem nem ez a megoldás rá. Bízom benne, ahogy az európai olimpiai bizottságok és különböző szövetségek már visszaengedték a fiatal sportolókat, és én úgy látom, az új NOB-elnök is ezt szorgalmazza, hogy visszakerüljenek az olimpiai mozgalomba a belorusz és az orosz sportolók” – részletezte.

A végső nevezések alapján 13 orosz és hét fehérorosz sportoló indulhat semleges színekben a mostani téli olimpián. A jégkorongban és a bobban továbbra sem lehetséges az oroszok részvétele.