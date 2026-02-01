Zárkózik a Fradi a bajnokságban

Robbie Keane együttese – amely az Európa-ligában a nyolcaddöntőbe jutásért játszik majd – Gruber Zsombor góljával diadalmaskodott, sikerének köszönhetően pedig riválisát megelőzve a tabella második helyére jött fel, két pontra megközelítve a listavezető Győrt, amely a hazai, Debrecen elleni döntetlennel pontokat vesztett a hétvégén.
A paksiak egymást követő négy győzelem után kaptak ki újra az élvonalban, vezetőedzőjük, Bognár György a 200. mérkőzésén dirigálta az együttest.
Sorozatban három vereség után pontot szerzett a Diósgyőr, amely a vendég Kisvárdával játszott 1-1-es döntetlent vasárnap a labdarúgó Fizz Liga huszadik fordulójában. A hazaiak középpályása, Bényei Ágoston 434 nap után volt újra eredményes az NB I-ben. A Kisvárda egymást követő második idegenbeli mérkőzésén nem kapott ki.
Fizz Liga, 20. forduló:
- Paksi FC–Ferencvárosi TC 0-1 (0-0)
- Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good 1-1 (1-0)
- Újpest FC–Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0)
- MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1-3
- ETO FC–Debreceni VSC 2-2
- ZTE FC–Nyíregyháza Spartacus FC vasárnap 19.45-től