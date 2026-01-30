ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 30. péntek Martina
A gyõztes Senánszky Petra az 50 méteres nõi gyorsúszás döntõje után a 125. úszó országos bajnokságon Kaposváron 2023. április 20-án.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Vált a tizenhárom éve veretlen magyar sportolónő

Infostart / MTI

Senánszky Petra idén a medencés úszása koncentrál, de nem zárja ki, hogy uszonyosúszó-versenyeken is indul majd ebben az évben.

„Sokat fogok utazni, sok versenyen veszek majd részt, remélhetőleg az uszonyosúszó-világbajnokságon is, de ez még nem teljesen letisztázott. Az biztos, hogy az úszás van most fókuszban, az uszonyos úszás pedig attól függ, hogyan alakul a szezon” – idézte a többszörös világbajnok és Világjátékok-győztes Senánszkyt a Magyar Búvár Szakszövetség közleménye.

Az úszásban Európa-bajnok, a párizsi olimpián is szerepelt 32 éves sportoló hangsúlyozta, az uszonyosúszás számára ma már nem elsősorban elvárásokról vagy bizonyításról szól.

„Most már nem izgulok úgy, mint régen. Tudom, mire vagyok képes, és azt is, hogy már mindent elértem ebben a sportágban” – mondta Senánszky, aki szerint ez a szemlélet köszön vissza 2026-os terveiben is.

A Debreceni Búvárklub klasszisa több mint tizenhárom éve veretlen 50 és 100 méteres uszonyos gyorsúszásban, hét Világjátékok-aranyérmet nyert, és pályafutása során világbajnoki, Európa-bajnoki és világkupa-sikerek sorát gyűjtötte be. A 2025-ös csengtui Világjátékokon újabb két aranyéremmel bizonyította, hogy kihagyások után is képes azonnal a csúcsra visszatérni.

