2026. január 29. csütörtök Adél
A brit Tyson Fury, a Boksz Világtanács (WBC) nehézsúlyú világbajnoka az ukrán Olekszandr Uszikkal, a Boksz Világszövetség (WBA), Nemzetközi Bokszföderáció (IBF), Boksz Világszervezet (WBO) és Nemzetközi Bokszszervezet (IBO) világbajnokával közösen tartott sajtótájékoztatón Londonban 2023. november 16-án. A két veretlen nehézsúlyú ökölvívó meccsét 2024. február 17-én rendezik Rijádban.
Nyitókép: Tolga Akmen

Visszatér a nehézsúly egyik legnagyobb neve – megint

Infostart / MTI

Az orosz Arszlanbek Mahmudov ellen április 11-én lép újra kötelek közé Tyson Fury, a korábbi nehézsúlyú ökölvívó világbajnok – adta hírül a Netflix streaming szolgáltató, amely közvetíti a mérkőzést.

A pontos helyszínről egyelőre annyit tudni, hogy az Egyesült Királyságban kerül megrendezésre.

A 37 éves brit bokszoló legutóbb több mint egy éve, 2024 decemberében lépett szorítóba, amikor másodszor is kikapott a királykategóriában címvédő ukrán Olekszandr Usziktól. Fury 2020 és 2024 között birtokolta a WBC szervezet világbajnoki övét, amelyet 2024 májusában vett el tőle Uszik. Eddigi karrierje alatt a brit 37 profi meccset vívott, 34-et megnyert (24-et kiütéssel), s egy döntetlen mellett kétszer veszített, mindkét alkalommal pontozással.

Pályafutása során több alkalommal jelentette már be visszavonulását, de közösségi oldalán tett január eleji bejegyzése szerint ezúttal sem bizonyult véglegesnek a karrierje befejezéséről szóló egy évvel ezelőtti kijelentése. Olyannyira, hogy Thaiföldön már edzésbe is állt.

A 36 éves Mahmudov mérlege 21 győzelem (19 kiütéssel) és 2 vereség. Legutóbbi mérkőzésén a WBA interkontinentális címét nyerte meg, legyőzve a brit David Allent. Jelenleg a hatodik helyen áll a világszervezet ranglistáján.

Visszatér a nehézsúly egyik legnagyobb neve – megint

nehézsúly

tyson fury

netflix

boksz

