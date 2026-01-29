Visszatér a nehézsúly egyik legnagyobb neve – megint

A pontos helyszínről egyelőre annyit tudni, hogy az Egyesült Királyságban kerül megrendezésre.

A 37 éves brit bokszoló legutóbb több mint egy éve, 2024 decemberében lépett szorítóba, amikor másodszor is kikapott a királykategóriában címvédő ukrán Olekszandr Usziktól. Fury 2020 és 2024 között birtokolta a WBC szervezet világbajnoki övét, amelyet 2024 májusában vett el tőle Uszik. Eddigi karrierje alatt a brit 37 profi meccset vívott, 34-et megnyert (24-et kiütéssel), s egy döntetlen mellett kétszer veszített, mindkét alkalommal pontozással.

Pályafutása során több alkalommal jelentette már be visszavonulását, de közösségi oldalán tett január eleji bejegyzése szerint ezúttal sem bizonyult véglegesnek a karrierje befejezéséről szóló egy évvel ezelőtti kijelentése. Olyannyira, hogy Thaiföldön már edzésbe is állt.

A 36 éves Mahmudov mérlege 21 győzelem (19 kiütéssel) és 2 vereség. Legutóbbi mérkőzésén a WBA interkontinentális címét nyerte meg, legyőzve a brit David Allent. Jelenleg a hatodik helyen áll a világszervezet ranglistáján.