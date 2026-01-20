Hat gólt szerzett Arbeloa „új” Real Madridja

KAJRAT–FC BRUGES 1–4: A belgák simán győztek, a hazaiak ezzel kiestek, de a győztes helyzete sem sokat könnyebbedett. Almatyban a bruges-iek mindkét félidőben szereztek két gólt, a Kajrat csak utána szépített, a 92. percben.

BODÖ/GLIMT–MANCHESTER CITY 3–1: A norvégok szenzációsan futballoztak, az első félidőben kétgólos előnybe kerültek. Utána lőttek egy látványos harmadik gólt, majd bár Cherki gyorsan szépített, Rodri kiállítása megpecsételte a sorsukat. Az angolok a vereség ellenére nincsenek bajban, egy hét múlva a Galatasarayt fogadják, ha nyernek, nagy valószínűséggel beférnek az elsaő nyolcba.

OLYMPIAKOSZ PIREUSZ–BAYER LEVERKUSEN 1–0: Costinha szerezte a gólt a második percben, a portugál jobbhátvédnek ez az első találata a pireuszi klub játékosaként, több mint másfél év után.

REAL MADRID–AS MONACO 1–0: Kylian Mbappé vezetést szerzett egykori klubja ellen. Mastantuono rmeek megmozdulása után Valverde szolgálta ki a francia csatárt.

FC INTERNAZIONALE–ARSENAL FC 0–1: A több kulcsjátékosát is pihentető Arsenal élénken kezdett, s a 10. percben a brazil Gabriel Jesus góljával vezetést szerzett.

TOTTENHAM HOTSPUR–BORUSSIA DORTMUND 1–0: Cristian Romero a kapuba küldte a labdaát, vezet a Spurs.

FC INTERNAZIONALE–ARSENAL FC 1–1: A horvát Petar Sučić 17 méterről lőtt az angolok kapujába, ez mindössze a második kapott gólja az Arsenalnak a BL-idényben.

REAL MADRID–AS MONACO 2–0: Tanítani való támadás végén duplázta meg az előnyét a Madrid, Camavinga, Arda Güler és Vinícius megmozdulása is kiváló volt, Mbappé pedig befejezte az akciót.

FC INTERNAZIONALE–ARSENAL FC 1–2: Trossard fejjel előkészített, Gabriel Jesus pedig ezúttal fejjel szerzett gólt, előnyben az Arsenal.

TOTTENHAM HOTSPUR–BORUSSIA DORTMUND 2–0: A Svensson kiállítása miatt a 24.perc óta tíz emberrel játszó Dortmund immár kétgólos hátrányban van. Solanke vette be a németek kapuját.

FC KÖBENHAVN–NAPOLI 0–1: A néhány perccel korábban emberelőnybe került olasz bajnok Scott McTominay góljával vezet.

OLYMPIAKOSZ PIREUSZ–BAYER LEVERKUSEN 2–0: Taremi növelte a görög csapat előnyét.

VILLARREAL–AFC AJAX 1-0: Tani Oluwaseyi szerzete a második félidők első gólját.

REAL MADRID–AS MONACO 4–0: Vinicius átadásából Mastantuono lőtt a kapuba. Alig két perccel utána Kehrer öngóljával még tovább nőtt a különbség.

VILLARREAL–AFC AJAX 1-1: Az izraeli Oscar Gloukh kiegyenlített

REAL MADRID–AS MONACO 5–0: Viniíciusnak is van már gólja ma este, Arda Gülertől kapta a labdát, de ez nagyszerű egyéni játék volt.

REAL MADRID–AS MONACO 5–1: Teze szépített.

FC KÖBENHAVN–NAPOLI 1–1: Vanja Milinkovics-Szavics kivédte Jordan Larsson tizenegyesét, de a svéd csatár a kipattanó labdát az üres kapuba lőtte. Embarhátrányban egyenlített az FCK.

SPORTING CP–PARIS SG 1–0: Suárez vezetést szerzett a címvédő ellen.

SPORTING CP–PARIS SG 1–1: Kvarachelija öt perc alatt kiegyenlített.

FC INTERNAZIONALE–ARSENAL FC 1–3: A csereként beálló Viktor Gyökeres alighanem eldöntötte a mérkőzést.

REAL MADRID–AS MONACO 6–1: Jude Bellingham szerezte a Madrid hatodik gólját, Federico Valverde átadásából.

VILLARREAL–AFC AJAX 1-2: A hollandok a 90. percben vezetést szereztek.

SPORTING CP–PARIS SG 2–1: Fordulat Lisszabonban, ismét előnyben a portugálok, s már csak két perc van hátra.

A nap eredményei

Kajrat–FC Bruges 1–4

Bodö/Glimt–Manchester City 3–1

FC Köbenhavn–Napoli 1–1

Internazionale–Arsenal FC 1–3

Real Madrid–AS Monaco 6–1

Sporting CP–PSG 2–1

Villarreal–AFC Ajax 1–2

Olympiakosz–Bayer Leverkusen 2–0

Tottenham–Dortmund 2–0