Jön a tél legnagyobb hazai futóeseménye

Infostart / MTI

Vasárnap rendezi meg a Budapest Sportiroda (BSI) idei első versenyét, a tél legnagyobb futóeseményeként beharangozott Powerade Zúzmara Félmaratont, amelyre előzetesen csaknem négyezer nevezés érkezett.

A jubileumi tizedik alkalommal sorra kerülő futófesztivál résztvevői a Budakalászi Sportcsarnoktól rajtolnak, az Omszki-tótól a Duna-part érintésével haladnak tovább, és az ország egyik legszebb hídján, a Megyeri hídon is átfuthatnak.

„Ez egy igazi téli kihívás, lehet hóesés, lehetnek mínuszok, de a tapasztalatunk azt mutatja, a futók éppen ezt a különleges élményt keresik” – idézte a BSI közleménye Kocsis Árpád ügyvezetőt, aki megjegyezte, az esemény tízéves történetében az idei tél a legzúzmarásabb, leghavasabb.

Az előzetes adatok szerint a vasárnapi rendezvényre 490 településről érkezhetnek futók Budakalászra, a teljes mezőny 49 százaléka nő, sőt a 3,4 és a 10 kilométeres távon már a női indulók vannak többségben. A szervezők három frissítőállomáson gondoskodnak az energia-utánpótlásról, a célba érkezőket pedig egyedi befutóérem várja.

A jubileumi, 10. Powerade Zúzmara Félmaraton a 3,4 km-es táv 9 órakor rajtol, ezt követi 10 órakor a 21,1 km, majd 13.45-kor a 10 km.

