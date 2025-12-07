ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 7. vasárnap
Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Abu-dzabi Nagydíjának második szabadedzésén az abu-dzabi Yas Marina versenypályán 2025. december 5-én, két nappal a futam elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

Forma–1, női kézilabda-vb, rengeteg foci – sport a tévében

Infostart / MTI

A fentieken túl úszás, kosárlabda, cselgáncs, téli sportok, golf és amerikai futball is szerepel a vasárnapi élő kínálatban.

M4 Sport

10.00: Forma-2, Abu-Dzabi Nagydíj, futam

14.00: Forma-1, Abu-Dzabi Nagydíj, futam

17.00: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Kisvárda

19.15: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin

20.30: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Magyarország-Dánia

M4 Sport+

10.00: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin

13.05: Labdarúgás, NB I, ETO FC-Kazincbarcika

15.15: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Dél-Korea - Csehország

17.15: Kézilabda, férfi NB I, Veszprém HC-ETO University HT

19.15: Labdarúgás, NB I, Újpest-Zalaegerszeg

Sport 1

18.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, New York Knicks-Orlando Magic

21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Toronto Raptors-Boston Celtics

Sport 2

14.45: Kézilabda, német bajnokság, Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Tondela-Porto

Eurosport 1

9.20 és 11.45: Sífutás, világkupa, női és férfi 10 km szabadstílus, Trondheim

10.50: Északi összetett, férfiak, világkupa, HS138, Trondheim

13.30 és 20.00: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, döntő

17.55: Alpesisí, férfiak, világkupa, óriás-műlesiklás, 1. futam, Beaver Creek

19.00: Alpesisí, világkupa, női óriás-műlesiklás, 2. futam, Tremblant

Eurosport 2

12.15: Szánkó, világkupa, egyéni, Innsbruck

13.00 és 15.15: Biatlon, világkupa, női és férfi üldözőverseny, Östersund

14.10: Síugrás, világkupa, férfiak, HS134, Wisla

16.05: Alpesisí, világkupa, női óriás-műlesiklás, 1. futam, Tremblant

17.30: Golf, PGA Tour World Challenge, Albany, 4. nap

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-West Ham United

17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Crystal Palace

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Girona

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Sevilla

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Rayo Vallecano

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Celta Vigo

Arena 4

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Magdeburg

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburg-Werder Bremen

19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Baltimore Ravens-Pittsburgh Steelers

22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Green Bay Packers-Chicago Bears

Match 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cremonese-Lecce

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-AS Roma

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Bologna

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Juventus

MAX 4

19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts

22.25: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

labdarúgás

forma-1

sport a tévében

műsorajánló

