Forma–1, női kézilabda-vb, rengeteg foci – sport a tévében

M4 Sport
10.00: Forma-2, Abu-Dzabi Nagydíj, futam
14.00: Forma-1, Abu-Dzabi Nagydíj, futam
17.00: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Kisvárda
19.15: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin
20.30: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Magyarország-Dánia
M4 Sport+
10.00: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin
13.05: Labdarúgás, NB I, ETO FC-Kazincbarcika
15.15: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Dél-Korea - Csehország
17.15: Kézilabda, férfi NB I, Veszprém HC-ETO University HT
19.15: Labdarúgás, NB I, Újpest-Zalaegerszeg
Sport 1
18.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, New York Knicks-Orlando Magic
21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Toronto Raptors-Boston Celtics
Sport 2
14.45: Kézilabda, német bajnokság, Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Tondela-Porto
Eurosport 1
9.20 és 11.45: Sífutás, világkupa, női és férfi 10 km szabadstílus, Trondheim
10.50: Északi összetett, férfiak, világkupa, HS138, Trondheim
13.30 és 20.00: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, döntő
17.55: Alpesisí, férfiak, világkupa, óriás-műlesiklás, 1. futam, Beaver Creek
19.00: Alpesisí, világkupa, női óriás-műlesiklás, 2. futam, Tremblant
Eurosport 2
12.15: Szánkó, világkupa, egyéni, Innsbruck
13.00 és 15.15: Biatlon, világkupa, női és férfi üldözőverseny, Östersund
14.10: Síugrás, világkupa, férfiak, HS134, Wisla
16.05: Alpesisí, világkupa, női óriás-műlesiklás, 1. futam, Tremblant
17.30: Golf, PGA Tour World Challenge, Albany, 4. nap
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-West Ham United
17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Crystal Palace
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Girona
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Sevilla
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Rayo Vallecano
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Celta Vigo
Arena 4
13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Magdeburg
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburg-Werder Bremen
19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Baltimore Ravens-Pittsburgh Steelers
22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Green Bay Packers-Chicago Bears
Match 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cremonese-Lecce
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-AS Roma
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Bologna
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Juventus
MAX 4
19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts
22.25: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Arizona Cardinals–Los Angeles Rams