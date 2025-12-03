ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.57
usd:
326.81
bux:
0
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Manchester City 5–4-re nyert a Fulham otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 14., hétközi fordulójának kedd esti mérkőzésén.Photo by Justin Setterfield/Getty Images
Nyitókép: Photo by Justin Setterfield/Getty Images

A Fulham majdnem sokkolta a Cityt, Haaland történelmet írt

Infostart

A Manchester City 5–4-re nyert a Fulham otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 14., hétközi fordulójának kedd esti mérkőzésén.

A góllövőlistát már 15 találattal vezető Erling Haaland két Premier League- és egy Bajnokok Ligája-mérkőzés után szerzett ismét gólt, győzelmével a Manchester City megerősítette második helyét a tabellán. A norvég csatár a 17. percben szerzett vezetést a Fulham ellen, húsz perccel később pedig gólpasszt adott a holland Tijjani Reijndersnek. Phil Foden az első félidő végén és a második elején is betalált, sőt a City az 54. percben már 5-1-re is vezetett, de a londoni csapat bő húsz perc alatt háromszor is betalált. Egyenlíteni azonban már nem tudott.

Haaland a 111. mérkőzésén a századik gólját ünnepelhette az angol élvonalban, ezzel rekordot döntött, ilyen gyorsan ugyanis még senki nem jutott el a százas álomhatárig. A csúcsot Alan Shearer tartotta, akinek 124 bajnokira volt szüksége.

Az Everton éppen a Manchester City kölcsönjátékosa, Jack Grealish góljával győzött a Bournemouth otthonában, míg a Newcastle United hazai pályán kétszer is vezetett a Tottenham Hotspur ellen, végül azonban a vendégek a 95. percben másodszor is egyenlítettek.

Premier League, 14. forduló:

  • Newcastle United–Tottenham Hotspur 2-2 (0-0)
  • Bournemouth–Everton 0-1 (0-0)
  • Fulham-Manchester City 4-5 (1-3)

szerdán játsszák:

  • Arsenal-Brentford 20.30
  • Burnley-Crystal Palace 20.30
  • Brighton-Aston Villa 20.30
  • Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest 20.30
  • Leeds United-Chelsea 21.15
  • Liverpool FC-Sunderland 21.15

csütörtökön játsszák:

  • Manchester United-West Ham United 21.00

A tabella:

  1. Arsenal 13 25- 7 30 pont
  2. Manchester City 14 32-16 28
  3. Chelsea 13 24-12 24
  4. Aston Villa 13 16-11 24
  5. Brighton 13 21-16 22
  6. Sunderland 13 17-13 22
  7. Manchester United 13 21-20 21
  8. Liverpool FC 13 20-20 21
  9. Everton 14 15-17 21
  10. Crystal Palace 13 17-11 20
  11. Tottenham Hotspur 14 23-18 19
  12. Brentford 13 21-20 19
  13. Newcastle United 14 19-18 19
  14. Bournemouth 14 21-24 19
  15. Fulham 14 19-22 17
  16. Nottingham Forest 13 13-22 12
  17. West Ham United 13 15-27 11
  18. Leeds United 13 13-25 11
  19. Burnley 13 15-27 10
  20. Wolverhampton Wanderers 13 7-28 2

Kezdőlap    Sport    A Fulham majdnem sokkolta a Cityt, Haaland történelmet írt

labdarúgás

premier league

manchester city

fulham

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Andrej Babis nem kíván hatásköri panaszt indítani az államfő ellen

Andrej Babis nem kíván hatásköri panaszt indítani az államfő ellen
Andrej Babis, a cseh parlamenti választásokon győztes ANO mozgalom elnöke és kormányfőjelöltje nem számol azzal, hogy hatásköri pert indítana Petr Pavel államfő ellen, amiért az nem akarja kinevezni a koalíciós Autósok mozgalom jelöltjét az új kormányba. „Normális kapcsolatot szeretnék az elnök úrral, ezért remélem, hogy a megállapodásunk szerint alakulnak a dolgok” – mondta Babis, akinek reményei szerint december közepéig megalakulhat az új kabinet.
Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Ukrajnában elhitték az emberek, hogy megtalálták a csodafegyvert az orosz finomítók folyamatos támadásával, ami Nyugaton nagy lelki felüdülést eredményezett. Csakhogy azóta világossá vált, nincs is itt semmilyen csodafegyver – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, hogy most már minden egyes lépés befolyásolhatja az esetleges béketárgyalások menetét, ennek megfelelően cselekszik az ukrán és az orosz haderő.
 

Brit kém Ukrajnában: így bukott le az oroszok embere

Öt órán át tárgyaltak Putyinnal Trump emberei, de nagy a titkolódzás

Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen

Válaszolt Moszkva a NATO-nak a „megelőző csapás” ötletére

VIDEÓ
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

A gyenge hétkezdés után kezd helyreállni a nyugalom a piacokon. A japán kamatemelési várakozások globális kötvényeladási hullámot váltottak ki, tovább súlyosbították a kriptovaluták zuhanását, és a részvények is nyomás alá kerültek. Mostanra azonban kezdenek magukra találni a tőzsdék, a hangulatot pedig az is támogatja, hogy Trump tegnap arról beszélt, hogy jövő év elején bejelentheti a következő Fed-elnök személyét, a listát pedig egy főre szűkítette. A várakozások szerint ez a személy Kevin Hassett, aki vélhetően lazább monetáris politikát fog képviselni, ami alapvetően kedvező a kockázatos eszközöknek. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, az USA tegnap emelkedéssel zárt, amelyet vegyes mozgások követtek Ázsiában, míg Európában a határidős indexek enyhe emelkedést vetítenek előre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Feszültség a tetőfokon: Putyin olyan üzenetet küldött, amit Európa nem hagyhat figyelmen kívül

Feszültség a tetőfokon: Putyin olyan üzenetet küldött, amit Európa nem hagyhat figyelmen kívül

Putyin és Trump követei öt órán át egyeztettek konkrét területi kérdésekről is. A Kreml szerint volt, amiben egyetértettek - a fenyegetés sem maradt el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kremlin signals no Ukraine breakthrough after Putin talks with US

Kremlin signals no Ukraine breakthrough after Putin talks with US

Five hours of talks between Putin and US negotiators were “constructive”, Kremlin officials say, but “a lot of work lies ahead”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 08:40
Csak ennyit mondunk: magyar-román – sport a tévében
2025. december 3. 06:36
Fradi–Brescia: 12–12 után jött a hidegzuhany
×
×
×
×