A Fulham majdnem sokkolta a Cityt, Haaland történelmet írt

A góllövőlistát már 15 találattal vezető Erling Haaland két Premier League- és egy Bajnokok Ligája-mérkőzés után szerzett ismét gólt, győzelmével a Manchester City megerősítette második helyét a tabellán. A norvég csatár a 17. percben szerzett vezetést a Fulham ellen, húsz perccel később pedig gólpasszt adott a holland Tijjani Reijndersnek. Phil Foden az első félidő végén és a második elején is betalált, sőt a City az 54. percben már 5-1-re is vezetett, de a londoni csapat bő húsz perc alatt háromszor is betalált. Egyenlíteni azonban már nem tudott.
Haaland a 111. mérkőzésén a századik gólját ünnepelhette az angol élvonalban, ezzel rekordot döntött, ilyen gyorsan ugyanis még senki nem jutott el a százas álomhatárig. A csúcsot Alan Shearer tartotta, akinek 124 bajnokira volt szüksége.
Az Everton éppen a Manchester City kölcsönjátékosa, Jack Grealish góljával győzött a Bournemouth otthonában, míg a Newcastle United hazai pályán kétszer is vezetett a Tottenham Hotspur ellen, végül azonban a vendégek a 95. percben másodszor is egyenlítettek.
Premier League, 14. forduló:
- Newcastle United–Tottenham Hotspur 2-2 (0-0)
- Bournemouth–Everton 0-1 (0-0)
- Fulham-Manchester City 4-5 (1-3)
szerdán játsszák:
- Arsenal-Brentford 20.30
- Burnley-Crystal Palace 20.30
- Brighton-Aston Villa 20.30
- Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest 20.30
- Leeds United-Chelsea 21.15
- Liverpool FC-Sunderland 21.15
csütörtökön játsszák:
- Manchester United-West Ham United 21.00
A tabella:
- Arsenal 13 25- 7 30 pont
- Manchester City 14 32-16 28
- Chelsea 13 24-12 24
- Aston Villa 13 16-11 24
- Brighton 13 21-16 22
- Sunderland 13 17-13 22
- Manchester United 13 21-20 21
- Liverpool FC 13 20-20 21
- Everton 14 15-17 21
- Crystal Palace 13 17-11 20
- Tottenham Hotspur 14 23-18 19
- Brentford 13 21-20 19
- Newcastle United 14 19-18 19
- Bournemouth 14 21-24 19
- Fulham 14 19-22 17
- Nottingham Forest 13 13-22 12
- West Ham United 13 15-27 11
- Leeds United 13 13-25 11
- Burnley 13 15-27 10
- Wolverhampton Wanderers 13 7-28 2