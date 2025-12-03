A Fulham majdnem sokkolta a Cityt, Haaland történelmet írt

A góllövőlistát már 15 találattal vezető Erling Haaland két Premier League- és egy Bajnokok Ligája-mérkőzés után szerzett ismét gólt, győzelmével a Manchester City megerősítette második helyét a tabellán. A norvég csatár a 17. percben szerzett vezetést a Fulham ellen, húsz perccel később pedig gólpasszt adott a holland Tijjani Reijndersnek. Phil Foden az első félidő végén és a második elején is betalált, sőt a City az 54. percben már 5-1-re is vezetett, de a londoni csapat bő húsz perc alatt háromszor is betalált. Egyenlíteni azonban már nem tudott.

Haaland a 111. mérkőzésén a századik gólját ünnepelhette az angol élvonalban, ezzel rekordot döntött, ilyen gyorsan ugyanis még senki nem jutott el a százas álomhatárig. A csúcsot Alan Shearer tartotta, akinek 124 bajnokira volt szüksége.

Az Everton éppen a Manchester City kölcsönjátékosa, Jack Grealish góljával győzött a Bournemouth otthonában, míg a Newcastle United hazai pályán kétszer is vezetett a Tottenham Hotspur ellen, végül azonban a vendégek a 95. percben másodszor is egyenlítettek.

Premier League, 14. forduló:

Newcastle United–Tottenham Hotspur 2-2 (0-0)

Bournemouth–Everton 0-1 (0-0)

Fulham-Manchester City 4-5 (1-3)

szerdán játsszák:

Arsenal-Brentford 20.30

Burnley-Crystal Palace 20.30

Brighton-Aston Villa 20.30

Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest 20.30

Leeds United-Chelsea 21.15

Liverpool FC-Sunderland 21.15

csütörtökön játsszák:

Manchester United-West Ham United 21.00

A tabella: