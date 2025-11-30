ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 30. vasárnap
a japán Kano Koki elleni mérkõzésen a férfi párbajtõr egyéni versenyének döntõjében a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 27-én. A magyar versenyzõ aranytussal kikapott, így ezüstérmet szerzett.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Siklósi Gergely fő riválisáról: le fogom győzni Kano Kokit!

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Átvehette az előző szezon legjobb férfi párbajtőrözőjének járó díjat az olimpiai bajnok Siklósi Gergely a nemzetközi szövetség bahreini ünnepségén. A Honvéd világbajnoka hosszú felkészülésen van túl, legközelebb a decemberi vancouveri világkupa-állomáson lép pástra.

A Nemzetközi Vívó Szövetség kongresszusa után osztották ki az előző világkupaszezon győzteseinek, köztük a párbajtőröző Siklósi Gergelynek, illetve a magyar férfi kardcsapatnak járó elismerést. Az idén vb-ezüstérmes Siklósi személyesen vett részt az ünnepségen Bahrein fővárosában, Manamában.

Az elmúlt három évben kétszer harmadik helyen végzett a világbajnokságokon és 2021-ben az olimpia után is bronzérmes lett, pedig olimpiai döntőt vívott. Az idei világbajnoki ezüstérem most előre lépést jelent, de összességében csalódott, amiért egy tussal kikapott a világbajnoki döntőben japán riválisától. „Világbajnok akartam lenni, de jövőre lesz lehetőség javítanom” - fogadkozott az InfoRádióban a Honvéd olimpiai és világbajnok párbajtőrvívója.

Siklósi Gergely úgy látja, hogy a sportágban a legnagyobb figyelmet riválisával, Kano Kokival vívott párharcaik kapják, elmondása szerint versengésük a japánnal motiválja a felkészülésben is.

„Az eredmények szerint jobbnak tekinthető, mert egyéni olimpiai- és világbajnok. Nekem még hiányoznak ezek a címek, de a következő években le fogom győzni Kano Kokit” - jelentette ki.

Magyar riválisait, csapattársait a korábbi világbajnok Koch Mátét és az egyéniben olimpiai negyedik helyezett Andrásfi Tibort is méltatta. „A kiváló magyar csapatban ott az esély, hogy gyorsabb ciklusban nagyot fejlődjön, de jelenleg a japánok a világ legjobbjai, rájuk kell leginkább felkészülni” - fogalmazott Siklósi Gergely.

Az őszi felkészülésben nagyon hosszú, 7-8 hetes alapozást zárt szeptember, október és november folyamán. „Az intenzív időszak jó hatással lesz a szezonomra összességében, de a formaidőzítésem a szezon végére, az Európa és a világbajnokságra koncentrálódik" - mondta az olimpiai bajnok hozzátéve, hogy a decemberi vancouveri világkupán felkészülten fog versenyezni.

2025. november 30. 15:36
