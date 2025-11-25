Premier League-botrány: megpofozta a saját védőtársát

Most ez történt a Manchester United–Everton mérkőzésen, amelyet a vendég liverpooli csapat 1–0-ra megnyert. A játékvezető a 13. percben, sportemberhez méltatlan magatartás miatt, kiállította Idrissa Gueye-t.

David Moyes, az Everton menedzsere azt mondta, „nagyon szereti”, amikor a játékosai egymással veszekednek. Idrissa Gueye pofon ütötte csapattársát, Michael Keane-t, reagálva utóbbi lökdösődésére, miután Bruno Fernandes, a United csapatkapitánya majdnem gólt szerzett a 13. percben, még 0–0-nál.

Keane kétszer is meglökte Gueye-t, mielőtt a szenegáli középpályás pofonvágta. A közelben álló Jordan Pickford kapus szétválasztotta a két játékost, majd Tony Harrington játékvezető piros lapot mutatott fel Gueye-nek.

How come Idrissa Gueye Gana is shown a straight red card for attacking his teammate while Michael Keane is spared for the same. Watch closely. First attack was actually from Keane. Both should've been booked but...anyway.



„Tudják, nagyon szeretem, amikor a játékosaim verekednek” – mondta Moyes. „Azt akarom mondani, hogy azt akarom, hogy kemények legyenek. Nem akarom, hogy elfogadják, ha valaki nem teljesít elég jól. Ha győztes csapatot akarsz, és azt a kitartást és szívósságot, ami meghozza nekünk az eredményt, akkor olyan játékosokra van szükséged, akik így is viselkednek időnként.”

Az angol futball korábbi legemlékezetesebb hasonló esete, Graeme Le Saux és David Batty ökölcsatája 1995-ből, a Blackburn Rovers és a Szpartak Moszkva BL-mérkőzéséről.

Sokkal közelebbi időben a Premier League korábbi híres esete, 2020-ban a Tottenham kapusa, Hugo Lloris és a csatár, Szon Heung Min heves vitába keveredett a pályán az Everton elleni mérkőzés első félidejének lefújása után. Lloris dühösen vonta felelősségre a dél-koreai válogatott játékost, aki nem ment vissza védekezni. Giovani Lo Celso és Harry Winks választotta szét őket.