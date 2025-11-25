ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 25. kedd
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 24: Idrissa Gana Gueye of Everton is shown a red card by Referee Tony Harrington after clashing with teammate Michael Keane as he is restrained by Jordan Pickford during the Premier League match between Manchester United and Everton at Old Trafford on November 24, 2025 in Manchester, England.
Nyitókép: Carl Recine/Getty Images

Premier League-botrány: megpofozta a saját védőtársát

Infostart

A világfutballban semmire sem érdemes azt mondani, hogy éldátlan, érjük be annyival: nagyon ritka. Mint az, hogy valakit azért állít ki a játékvezető, mert a pályán a saját társával verekedett össze.

Most ez történt a Manchester United–Everton mérkőzésen, amelyet a vendég liverpooli csapat 1–0-ra megnyert. A játékvezető a 13. percben, sportemberhez méltatlan magatartás miatt, kiállította Idrissa Gueye-t.

David Moyes, az Everton menedzsere azt mondta, „nagyon szereti”, amikor a játékosai egymással veszekednek. Idrissa Gueye pofon ütötte csapattársát, Michael Keane-t, reagálva utóbbi lökdösődésére, miután Bruno Fernandes, a United csapatkapitánya majdnem gólt szerzett a 13. percben, még 0–0-nál.

Keane kétszer is meglökte Gueye-t, mielőtt a szenegáli középpályás pofonvágta. A közelben álló Jordan Pickford kapus szétválasztotta a két játékost, majd Tony Harrington játékvezető piros lapot mutatott fel Gueye-nek.

„Tudják, nagyon szeretem, amikor a játékosaim verekednek” – mondta Moyes. „Azt akarom mondani, hogy azt akarom, hogy kemények legyenek. Nem akarom, hogy elfogadják, ha valaki nem teljesít elég jól. Ha győztes csapatot akarsz, és azt a kitartást és szívósságot, ami meghozza nekünk az eredményt, akkor olyan játékosokra van szükséged, akik így is viselkednek időnként.”

Az angol futball korábbi legemlékezetesebb hasonló esete, Graeme Le Saux és David Batty ökölcsatája 1995-ből, a Blackburn Rovers és a Szpartak Moszkva BL-mérkőzéséről.

Sokkal közelebbi időben a Premier League korábbi híres esete, 2020-ban a Tottenham kapusa, Hugo Lloris és a csatár, Szon Heung Min heves vitába keveredett a pályán az Everton elleni mérkőzés első félidejének lefújása után. Lloris dühösen vonta felelősségre a dél-koreai válogatott játékost, aki nem ment vissza védekezni. Giovani Lo Celso és Harry Winks választotta szét őket.

Megrendült a németek bizalma a Trump vezette Egyesült Államokban

Fordult a kocka a németek körében az első számú kül- és biztonságpolitikai szövetséges megítélésében. Egy éve még az Egyesült Államok állt az első helyen, mára viszont egy friss felmérés szerint kénytelen volt átadni helyét Franciaországnak.
Az elmúlt években elképesztő ütemben digitalizálódott a vállalatok működése, a papír alapú folyamatok megszűnnek, a fiókokba, személyes ügyintézésre csak a legkomplexebb ügyekben járunk, ahol még igényeljük a személyes jelenlétet. Ám most a digitális világot, a digitális belső működést és az ügyfél front-endeket is feje tetejére állítja az AI-forradalom, és annak legújabb ága, az „agentic AI”. Az önállóan cselekedni képes AI-ügynökök az IT-területén és az üzleti funkciókban új, korábban elképzelhetetlen sebességet és rendkívüli hatékonyságbeli fejlődési lehetőséget adnak a cégeknek. Az AI- és a digitális forradalom mélyére ásunk szakértők segítségével.

A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel a fejlődéssel kapcsolatban.

It comes as US and Russian officials are set to hold talks in Abu Dhabi.

