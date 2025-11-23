ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fucsovics Márton a kanadai Denis Shapovalov ellen játszik az amerikai nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének első fordulójában a New York-i Flushing Meadowsban 2025. augusztus 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Kifogtuk Amerikát, de semmi okunk az örömre

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

„Ennél nehezebb nem is lehetett volna” – mondta a kapitány... Az Egyesült Államokkal vív selejtezőt idehaza a magyar férfi teniszválogatott februárban a Davis Kupában.

A vasárnapi, bolognai sorsolás előtt annyi biztos volt, hogy Magyarország, a nemzetek rangsorában tizenhatodikként, egy hellyel lemaradt a kiemeltek közé kerülésről, így az első kalapból kapott ellenfelet. A lehetséges rivális Ausztrália (2.), Németország (3.), Hollandia (4.), az Egyesült Államok (5.), Franciaország (6.), Kanada (7.), Argentina (8.), Csehország (8.), Belgium (11.), Ausztria (12.), Nagy-Britannia (13.), Horvátország (14.) és Szerbia (15.) volt.

A sorsoláson az amerikaiakkal került szembe Bardóczky Kornél kapitány együttese, a fekete zsákból pedig David Haggerty, a nemzetközi szövetség elnöke azt a golyót húzta ki, amely a kiemelés nélküli –azaz a magyar – csapatot jelölte ki házigazdának.

A magyar szövetség közösségi oldala figyelmeztetett, hogy sportágtörténeti lesz a februári mérkőzés, hiszen a csapatvilágbajnokság történetében először lesz Magyarország–Egyesült Államok találkozó. A továbbjutóra a Csehország–Svédország párharc győztese vár majd a selejtező második fordulójában.

„Eléggé belehúztunk, nézve a többi ágat, ennél nehezebb nem is lehetett volna. Komoly kihívás”

– kezdte értékelését Bardóczky. A szövetségi kapitány hozzátette: meg kell várni a nevezést, hogy kik lesznek az amerikai csapatban, de több jó játékosuk van a legjobb tíz, illetve húsz között a világranglistán.

„A jövő héten ülök le a játékosokkal, nagyon bízom benne, hogy mindenki egészséges lesz és bevethető. Gyorsan döntést kell hozni a helyszínről és a pályaborításról” – szögezte le.

A szakvezető megjegyezte: az ausztrálok, a britek és a kanadaiak ellen elsősorban salakos borításban gondolkodott, és az amerikaiak esetében is hajlik erre, de egyeztetni kell a játékosokkal, mert keménypályáról jönnek és ott is folytatják, ugyanakkor drágább lenne salakos pályát építeni.

„Nem feltartott kézzel megyünk majd neki, mert van két játékosunk, akiket a világ legjobbjai között jegyeznek, hétről hétre a legnagyobb versenyeken játszanak, nem féltem őket senkitől. Ráadásul van egy Piros Zsomborunk, aki a Davis Kupában mindig 110 százalékot teljesít és már sokszor bizonyította, hogy bárki ellen képes a bravúrra” – nyilatkozta Bardóczky.

A válogatott februárban Montrealban 3-2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott aztán a magyarok az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat 3-2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a DK jelenleg zajló, nyolccsapatos szuperdöntőjére.

Kezdőlap    Sport    Kifogtuk Amerikát, de semmi okunk az örömre

tenisz

sorsolás

davis kupa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oeconomus: Magyarország már bizonyított, kedvező helyzetben van az űrversenyben

Oeconomus: Magyarország már bizonyított, kedvező helyzetben van az űrversenyben

A magyar állam és a Voyager Technologies együttműködésével új beruházási, oktatási, képzési és technológiai lehetőségek nyílnak meg Magyarország számára – erről írt elemzést az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Németh Viktória makroökonómiai elemző, külpolitikai szakértő az InfoRádióban arról beszélt, hogy milyen helyzetben van hazánk az űrversenyben és várhatóan milyen hozadékai lesznek az együttműködésnek.
Genfi béketárgyalások: megvolt az első forduló, üzent a határok megváltoztatásáról Ursula von der Leyen

Genfi béketárgyalások: megvolt az első forduló, üzent a határok megváltoztatásáról Ursula von der Leyen

Lapinformációk szerint Genfben túlvan az első egyeztetésen az ukrán delegáció, az amerikaiak következnek. Eközben az Európai Bizottság elnöke üzenetet tett közzé, amely szerint „a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni”.
 

Ki készítette a béketervet? Marco Rubio külügyminiszter cáfolja a republikánus szenátorokat

Svájcban egyeztet Kijev és Washington a Trump-tervről

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
60 év után derült ki: ez az egyik legfontosabb gyógyszer a népbetegségre, végre kiderült, hogy működik

60 év után derült ki: ez az egyik legfontosabb gyógyszer a népbetegségre, végre kiderült, hogy működik

A legfrissebb kutatások segítettek megfejteni egy 60 éves rejtélyt – számolt be a Science Alert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meg fogsz lepődni, milyen egyszerű szokásokat betartva nevelhetsz kivételes gyerekeket

Meg fogsz lepődni, milyen egyszerű szokásokat betartva nevelhetsz kivételes gyerekeket

Íme kilenc szülői szokás, ami egy gyermekpszichológus kutatásai szerint a leginkább fejleszti a szociális készségeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Fresh talks on Ukraine under way as US insists it authored peace plan

Fresh talks on Ukraine under way as US insists it authored peace plan

A group of US senators say Secretary of State Marco Rubio described the 28-point proposal as a Russian "wish list", and did not reflect Washington's position.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 23. 12:42
Két év után visszatért a világbajnok focista
2025. november 23. 12:06
Fotók: vége a hóválságnak, lesz NB II-es meccs, hála a szurkolóknak
×
×
×
×