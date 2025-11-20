Furcsa szabály jön az olimpián

A két és fél hónap múlva esedékes játékokon – két olimpia (2018, 2022) kihagyását követően – újra szerepelnek majd NHL-esek, és mivel az észak-amerikai profiligában nem kötelező a nyakvédő viselése, ezért a sportág nemzetközi szövetsége (IIHF) most külön jelezte: minden résztvevő számára előírja annak viselését.

Az IIHF 2023 decemberében tette kötelezővé saját tornáin a nyakvédő viselését, miután két hónappal korábban egy brit mérkőzésen Adam Johnson elhunyt egy korcsolyapenge okozta nyaksérülés miatt.

Az NHL a 2026/27-es szezontól tenné kötelezővé azok számára a nyakvédőt, akik ekkortól csatlakoznak a ligához.