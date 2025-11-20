ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.43
usd:
331.44
bux:
107565.55
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Forrás: Unsplash

Furcsa szabály jön az olimpián

Infostart / MTI

Minden játékosnak, így az NHL-eseknek is kötelező lesz a nyakvédő viselete a februári milánói téli olimpia jégkorongtornáján.

A két és fél hónap múlva esedékes játékokon – két olimpia (2018, 2022) kihagyását követően – újra szerepelnek majd NHL-esek, és mivel az észak-amerikai profiligában nem kötelező a nyakvédő viselése, ezért a sportág nemzetközi szövetsége (IIHF) most külön jelezte: minden résztvevő számára előírja annak viselését.

Az IIHF 2023 decemberében tette kötelezővé saját tornáin a nyakvédő viselését, miután két hónappal korábban egy brit mérkőzésen Adam Johnson elhunyt egy korcsolyapenge okozta nyaksérülés miatt.

Az NHL a 2026/27-es szezontól tenné kötelezővé azok számára a nyakvédőt, akik ekkortól csatlakoznak a ligához.

Kezdőlap    Sport    Furcsa szabály jön az olimpián

olimpia

jégkorong

nhl

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Találtak két fegyvert a szőlőkabóca ellen – óvatos az optimizmus

Találtak két fegyvert a szőlőkabóca ellen – óvatos az optimizmus
Természetes módszert javasol az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegséget terjesztő amerikai kabóca elleni védekezéshez az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új kutatása. A szőlősorok közé vetett virágos növénytakaró vonzza azokat a hasznos ízeltlábúakat, amelyek természetes ellenségei a szőlőkabócának – mondta az InfoRádióban a kutatóintézet projektvezető kutatója, Mezőfi László.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.21. péntek, 18:00
Bor Olivér
kiberbiztonsági szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mégis mi ütött az amerikai részvénypiacba a csütörtöki kereskedés közepén? - Itt az elemzők magyarázata

Mégis mi ütött az amerikai részvénypiacba a csütörtöki kereskedés közepén? - Itt az elemzők magyarázata

Részvénypiaci kimerülés, széleskörű AI-szkepticizmus, elszálló kamatcsökkentési remények, aggasztó buborékkockázatok – elemzők kommentálták a csütörtökön az USA-ban látott negatív részvénypiaci fordulatot a Reutersnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, csütörtökön

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 47. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to speak to Trump after US proposes Russia-Ukraine peace plan

Zelensky to speak to Trump after US proposes Russia-Ukraine peace plan

The plan was reportedly drafted by US and Russian officials, without Ukraine's involvement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 16:28
Valter Attila nehéz időszakáról vallott: „Olyan csapathoz kerülök, ahol tőlem várják majd a nagy eredményeket”
2025. november 20. 14:52
Keddig lehet bizonytalan a 2030-ig élő szerződéssel rendelkező Marco Rossi sorsa
×
×
×
×