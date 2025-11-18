Szerencsés szabály miatt lépett eggyel közelebb az Eb-hez az U19-es labdarúgó-válogatott

A magyar U19-es labdarúgó-válogatott 2-1-re kikapott Franciaországtól az Európa-bajnoki selejtezősorozat Gyirmóton rendezett minitornájának keddi játéknapján, ennek ellenére a második helyen zárt és továbbjutott az elitkörbe.

A magyarok a franciák elleni zárótalálkozón már a szünetben kétgólos hátrányban voltak, a folytatásban viszont Németh Hunor találatával szépítettek. Az összecsapáson több gól már nem esett, miközben a bolgárok 3-0-ra megverték a Feröer-szigeteket.

A minitorna múlt szerdai nyitányán a magyar válogatott 1-1-es döntetlent játszott a bolgárokkal, majd szombaton szintén 3-0-ra nyert a Feröer-szigetek ellen, így a végelszámolásnál Magyarország és Bulgária ugyanannyi ponttal és pontosan ugyanolyan gólkülönbséggel zárt, sárga lapokból viszont a magyaroknak volt kevesebb, ennek köszönhetően a második helyen végeztek.

A 13 csoportból az első kettő és a legjobb harmadik jut az elitkörbe.