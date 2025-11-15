Ők az év atlétái

A MASZ honlapja emlékeztet, hogy a múlt hétig a Budapesti Honvéd, azóta pedig az MTK színeiben szereplő Takács idén hat alkalommal javított országos csúcsot a sprintszámokban: 50, 60, 100 és 200 méteren, valamint a 4x100-as váltó tagjaként.

Halász többször megjavította idén egyéni rekordját, amely jelenleg 2,26 méterrel jobb, mint amennyivel nekivágott az esztendőnek, ráadásul megszerezte pályafutása harmadik világbajnoki bronzérmét.

Takácsot először, Halászt hetedszer választották az év legjobb atlétájának, a MASZ idényzáró díjátadóját pénteken rendezték.

A MASZ idei díjazottjai:

az év férfi atlétája: Halász Bence (Dobó SE)

az év női atlétája: Takács Boglárka (MTK Budapest)

az év paraatlétája: Ekler Luca (TFSE)

az év edzője: Németh Zsolt, Németh László, Igaz Bálint, Kiss Szilárd, Varga Balázs (Dobó SE)

az európai szövetség edzői díja: Szabóné Molnár Krisztina (MTK Budapest) és Karlik Pál (FTC)