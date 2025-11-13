Sós Csaba: ez a magyar Eb-csapat Kós Hubert nélkül is sokra hivatott

Huszonkét magyar úszó utazik Lengyelországba, a december 2-án kezdődő lublini rövid pályás Európa-bajnokságra. Bár a világbajnokságokkal ellentétben az európai szövetség versenyeire nincsenek szintidők, a nemzeti szövetségek saját hatáskörben megtehetik, hogy a válogatási elveknél szintekhez kötik a nevezést. Sós Csaba magyar szövetségi kapitány pedig élt ezzel a lehetőséggel: a két évvel ezelőtti, otopeni Eb-döntők 8. időeredményeihez kötötte a részvételt. Ezt teljesítették összesen 22-en, illetve rajtuk kívül Kós Hubert is, de a 200 méteres férfi hátúszás olimpiai címvédője nem indul Lublinban.

Sós Csaba az InfoRádióban elmondta: azért választotta ezt a válogatási elvet, mert megítélése szerint így olyan magyar csapat utazhat Lengyelországba, amelynek

az összes tagja reális célként tűzheti ki maga elé a döntőbe jutást az utóbbi időben elért időeredmények alapján.

Hozzátette: bár a legutóbbi Európa-bajnokság időeredményeihez kötötte a csapatba kerülést, természetesen a nemzetközi mezőny változhat akár egy-két év alatt is, így a döntő az lesz, ki milyen teljesítményt nyújt a decemberi Eb-n.

A szakvezető kitért arra is, hogy szokásjog szerint az aktuális magyar ifjúsági Európa-bajnokoknak is megadják a lehetőséget, hogy az év végi felnőtt világversenyen (jelen esetben az Eb-n) részt vehessenek, még akkor is, ha nincs szintidejük. Mint fogalmazott, így a feltörekvő tehetségek is „megszagolhatják egy kicsit a puskaport” a felnőttek között. Idén azonban Antal Dávid és Rácz Zsombor sem kívánt ezzel élni a felajánlott lehetőséggel, így nem kerültek be a keretbe.

A magyar úszóválogatott tagjai a lublini rövid pályás Eb-n: Férfiak

Betlehem Dávid (400, 800, 1500 m gyors)

Holló Balázs (200 m gyors, 200 m mell, 400 m vegyes)

Jászó Ádám (50 és 100 m gyors, 50, 100 és 200 m hát)

Kovács Benedek (50, 100, 200 m hát)

Márton Richárd (400 m gyors, 100 és 200 m pillangó)

Németh Nándor (50, 100. 200 m gyors)

Sárkány Zalán (400, 800 és 1500 m gyors, 400 m vegyes)

Szabó Szebasztián (50 m gyors, 50 m pillangó)

Zombori Gábor (100, 200 és 400 m vegyes, 200 m mell)



Nők

Ábrahám Minna Lilla (50, 100, 200, 400 m gyors)

Fángli Henrietta (50, 100, 200 m mell)

Ilyés Laura (200 m pillangó)

Késely Ajna (400, 800, 1500 m gyors)

Komoróczy Lora (50 m pillangó, 50 és 100 m hát)

Mihályvári-Farkas Viktória (1500 m gyors)

Molnár Dóra (50, 100, 200 m hát)

Pádár Nikolett (100, 200, 400 m gyors)

Sebestyén Dalma (100 és 200 m vegyes, 50 m mell)

Senánszky Petra (50, 100 m gyors)

Szabó-Feltóthy Eszter (200 m hát, 200 és 400 m vegyes)

Ugrai Panna (100 és 200 m gyors, 100 és 200 m pillangó)

Zsebők Laura (200 és 400 m gyors, 200 m mell, 200 m vegyes)

Kós Hubert csapatból való kimaradása nem okozott nagy meglepetést, hiszen már szeptemberben pedzegette, hogy valószínűleg kihagyja a lengyelországi rövid pályás Eb-t. Sós Csaba vele kapcsolatban kiemelte, hogy októberben világkupa-versenyeken indult, most más számára a prioritás, amit a magyar szövetség is megértett. Mint fogalmazott, ha Kós Hubert „megérkezik egy világversenyre, esélyesként áll oda, és a legtöbbször meg is nyeri a számát, de az eredmény nem az égből hullik le, megfelelően fel kell készülni”.

Kós Hubert edzője, Bob Bowman javaslatára a coloradói magaslati edzőtábor után inkább egy amerikai versenyen vesz részt, majd a jövő év elején jön az amerikai egyetemi bajnokság (NCAA), amelyen egyértelműen a címvédés lesz a célja a csapatával. Bob Bowman nemcsak a magyar olimpiai bajnokot, hanem a francia világsztárt, a négyszeres ötkarikás aranyérmes Léon Marchand-t is arra kérte, hogy ezúttal hagyja ki a rövid pályás Eb-t. Sós Csaba úgy fogalmazott, egyébként sem tehetne mást, minthogy elfogadja Kós Hubert és edzője döntését, de abszolút egyetért vele. Úgy véli,

„teljesen értelmetlen kétszer-háromszor oda-vissza akklimatizálódni negyedéven belül”.

A szövetségi kapitány szerint még Kós Hubert hiányával együtt is igaz az a megállapítás, hogy tehetséges, sokra hivatott magyar csapat utazhat Lengyelországba, ahol véleménye szerint többeknek kiváló lehetőség nyílik az éremszerzése. A nagy esélyesek között említette meg Betlehem Dávidot és Sárkány Zalánt. Emlékeztetett, hogy utóbbi 800 méter gyorson aranyérmet nyert a tavalyi, budapesti rövid pályás világbajnokságon, Betlehem Dávid pedig 1500 méteren világranglista-elsőként érkezik Lublinba, ami Sós Csaba szerint „novemberben nem semmi dolog”.

A nők közül nagyon bízik Pádár Nikolett, Ábrahám Minna és Molnár Dóra minél jobb szereplésében, akik mindannyian az Egyesült Államokból érkeznek az Eb-re. Végül pedig kitért a két speciális 50-es úszónkra, Szabó Szebasztiánra és Senánszky Petrára, akik szintén nagyot alkothatnak. A szövetségi kapitány emlékeztetett, hogy Szabó Szebasztián 50 méter pillangón világcsúcstartó is volt rövid pályán 21.75 másodperces idővel, ami még most is kiváló eredménynek számít, és nem sokkal marad el a jelenlegi, 21.32-es világrekordtól.