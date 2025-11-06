ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 6. csütörtök
Már le lehet adni a voksokat a FIFA Év legjobbja díj jelöltjeire

Infostart / MTI

A férfiaknál és a nőknél is 11-11 jelöltből álló névsort állítottak össze a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) által felkért szakértői csoportok, a 211 tagország szövetségi kapitányainak és válogatott csapatkapitányainak pedig ebből kell 3-3 játékost kiválasztani, akik az Év legjobbja címre pályáznak majd.

A FIFA csütörtöki közleménye kitért rá, hogy a szervezet 10. alkalommal díjazza majd a legjobbakat.

A nőknél öt kapus közül kerül majd ki az esztendő legjobb hálóőre és öt jelölt van a legjobb női edző címére is. A férfiaknál szintén megválasztják majd a legjobb edzőt és kapust, valamint a FIFA meg fogja nevezni mindkét nem esetében az Év csapatát. A szurkolói díjat pedig egy vagy több olyan személy kapja majd, aki a leginkább bemutatta a futball iránti szeretetet és szenvedélyt.

A szavazás már elindult és november 28-ig tart.

A szakemberek mellett a sajtó képviselői, valamint a fifa.com honlapon regisztrációval rendelkező szurkolók is voksolhatnak.

A férfi jelöltek: Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain), Ahraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain), Harry Kane (angol, Bayern München), Kylian Mbappé (francia, Real Madrid), Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain), Cole Palmer (angol, Chelsea), Pedri (spanyol, FC Barcelona), Raphinha (brazil, FC Barcelona), Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool), Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)

ÉLŐ: Ferencváros–Ludogorec

ÉLŐ: Ferencváros–Ludogorec
Sem Varga Barnabás, sem pedig Tóth Alex nem volt a Ferencváros kezdő tizenegyében a Ludogorec elleni találkozón, a Groupama Arénában.
Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

A Mandinernek a repülőgépen nyilatkozó kormányfő szerint a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy új minőségű gazdasági és energetikai együttműködés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.
 

Orbán Viktor: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

MAT-elnök: hosszú évekbe telhet az ukrajnai béke megteremtése

Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
Megérkezett az Egyesült Államokba a magyar delegáció

Megérkezett az Egyesült Államokba a magyar delegáció

Leszállt a Wizz Air magyar delegációt szállító Airbus repülőgépe.

Szorul a hurok az orosz gáz és olaj nyaka körül: ennek azért még lehet nagyon súlyos következménye

Szorul a hurok az orosz gáz és olaj nyaka körül: ennek azért még lehet nagyon súlyos következménye

Bulgária készül átvenni a Lukoil Burgas olajfinomítóját az amerikai szankciók miatt.

COP30: World leaders take aim at Trump for climate inaction

COP30: World leaders take aim at Trump for climate inaction

World leaders address COP30 climate summit in Belém and take aim at Trump record on climate change.

2025. november 6. 21:12
Kétfordulós pályázatot írtak ki a Videotonra
2025. november 6. 21:00
ÉLŐ: Ferencváros–Ludogorec 1–0
