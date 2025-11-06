Már le lehet adni a voksokat a FIFA Év legjobbja díj jelöltjeire

A FIFA csütörtöki közleménye kitért rá, hogy a szervezet 10. alkalommal díjazza majd a legjobbakat.

A nőknél öt kapus közül kerül majd ki az esztendő legjobb hálóőre és öt jelölt van a legjobb női edző címére is. A férfiaknál szintén megválasztják majd a legjobb edzőt és kapust, valamint a FIFA meg fogja nevezni mindkét nem esetében az Év csapatát. A szurkolói díjat pedig egy vagy több olyan személy kapja majd, aki a leginkább bemutatta a futball iránti szeretetet és szenvedélyt.

A szavazás már elindult és november 28-ig tart.

A szakemberek mellett a sajtó képviselői, valamint a fifa.com honlapon regisztrációval rendelkező szurkolók is voksolhatnak.

A férfi jelöltek: Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain), Ahraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain), Harry Kane (angol, Bayern München), Kylian Mbappé (francia, Real Madrid), Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain), Cole Palmer (angol, Chelsea), Pedri (spanyol, FC Barcelona), Raphinha (brazil, FC Barcelona), Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool), Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)