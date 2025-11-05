Bajnokok Ligája: szerdán fellép a Barcelona is - sport a tévében

M4 Sport
17.00: Úszás, rövidpályás országos bajnokság, Debrecen
19.00: Kosárlabda, női Euroliga, csoportkör, DVTK HUNTHERM-Olimpiakosz
Duna World
18.00: Kézilabda, férfi Magyar Kupa, FTC-Green Collect - MOL Tatabánya KC
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Qarabag-Chelsea
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, FC Bruges-Barcelona
Sport 2
16.15: Labdarúgás, Ifjúsági Liga, bajnoki ág, 2. forduló, visszavágó, Puskás Akadémia-Brann Bergen
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Pafosz-Villarreal
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Internazionale-Kairat Almati
Eurosport 1
7.30 és 12.30: Sznúker, International Championship, 3. forduló
Arena 4
18.00: Röplabda, női Bajnokok Ligája, selejtező, Olimpiakosz-Vasas Óbuda
Match 4
15.00, 17.00: Tenisz WTA-vb, Rijád
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Portsmouth-Wrexham