2025. november 5. szerda Imre
Lamine Yamal, az FC Barcelona játékosa ünnepel a spanyol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban, a La Ligában játszott FC Barcelona - Real Madrid mérkõzés végén Barcelonában 2025. május 11-én. Az FC Barcelona 4-3-ra legyõzte a címvédõ Real Madridot.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Siu Wu

Bajnokok Ligája: szerdán fellép a Barcelona is - sport a tévében

Infostart / MTI

Szerdán is a foci lesz a középpontban: folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasz. Jön a Barcelona, de számos egyéb BL-izgalom is ígérkezik, plusz startol az úszók rövidpályás országos bajnoksága Debrecenben.

M4 Sport

17.00: Úszás, rövidpályás országos bajnokság, Debrecen

19.00: Kosárlabda, női Euroliga, csoportkör, DVTK HUNTHERM-Olimpiakosz

Duna World

18.00: Kézilabda, férfi Magyar Kupa, FTC-Green Collect - MOL Tatabánya KC

Sport 1

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Qarabag-Chelsea

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, FC Bruges-Barcelona

Sport 2

16.15: Labdarúgás, Ifjúsági Liga, bajnoki ág, 2. forduló, visszavágó, Puskás Akadémia-Brann Bergen

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Pafosz-Villarreal

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Internazionale-Kairat Almati

Eurosport 1

7.30 és 12.30: Sznúker, International Championship, 3. forduló

Arena 4

18.00: Röplabda, női Bajnokok Ligája, selejtező, Olimpiakosz-Vasas Óbuda

Match 4

15.00, 17.00: Tenisz WTA-vb, Rijád

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Portsmouth-Wrexham

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
 

Szívszorító fotók a Szentmártonkátán történt vasúti balesetről

Öt halott a vonatkatasztrófában: a MÁV közölte, az elsődleges információk szerint az autós kikerülte a sorompót

