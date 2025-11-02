ARÉNA - PODCASTOK
Lionel Messi, az amerikai Inter Miami játékosa a labdarúgó-klubvilágbajnokság csoportkörmérkõzéseinek elsõ fordulójában, az A csoportban az egyiptomi al-Ahli együttese ellen játszott mérkõzésen a miami Hard Rock Stadionban 2025. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

Messi varázslatos gólja sem mentette meg a Miamit – videó

Infostart / MTI

Lionel Messi ugyan gólt szerzett, de csapata, az Inter Miami így is 2–1-re kikapott szombaton a Nashville vendégeként az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS), így a rájátszás első körében zajló párharcról a harmadik mérkőzés dönt.

A keleti főcsoportban hatodik kiemelt Tennessee állambeli együttes a 3–1-es floridai vereségét követően már a szünetig kétgólos előnyre tett szert, így az első felvonás alkalmával duplázó argentin szupersztár 90. percben lőtt gólja csak a szépítésre volt elég. A párharc továbbjutójáról határozó harmadik meccset egy hét múlva az Inter Miami otthonában rendezik.

Eddig a keleti konferencia elsőként rangsorolt csapata, a Philadelphia Union és a nyugaton második Vancouver Whitecaps FC tudta lezárni két találkozón a legjobb nyolc közé jutásért rendezett párharcát. A magyar válogatott Gazdag Dániel klubja, a Columbus Crew vasárnap lép pályára az egyenlítés reményében, mivel a múlt heti első mérkőzésen 1–0-s vereséget szenvedett az FC Cincinnati vendégeként.

labdarúgás

lionel messi

mls

nashville

inter miami

