Messi varázslatos gólja sem mentette meg a Miamit – videó

A keleti főcsoportban hatodik kiemelt Tennessee állambeli együttes a 3–1-es floridai vereségét követően már a szünetig kétgólos előnyre tett szert, így az első felvonás alkalmával duplázó argentin szupersztár 90. percben lőtt gólja csak a szépítésre volt elég. A párharc továbbjutójáról határozó harmadik meccset egy hét múlva az Inter Miami otthonában rendezik.

LEO MESSI. WHAT A GOAL. ? pic.twitter.com/IigY62tj3v — All About Argentina ??? (@AlbicelesteTalk) November 2, 2025

Eddig a keleti konferencia elsőként rangsorolt csapata, a Philadelphia Union és a nyugaton második Vancouver Whitecaps FC tudta lezárni két találkozón a legjobb nyolc közé jutásért rendezett párharcát. A magyar válogatott Gazdag Dániel klubja, a Columbus Crew vasárnap lép pályára az egyenlítés reményében, mivel a múlt heti első mérkőzésen 1–0-s vereséget szenvedett az FC Cincinnati vendégeként.