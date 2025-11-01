Bundesliga: Gulácsiék nyertek, Schäferék döntetlent játszottak

A lipcsei együttes a VfB Stuttgartot fogadta és az első félidő végén öngóllal szerzett vezetést, majd a fordulás után gyorsan megduplázta előnyét. A stuttgartiak a második játékrész közepén ugyan szépítettek, de újabb gólt nem tudtak elérni, a hajrában pedig a Leipzig eldöntötte a meccset. A találkozón Gulácsi és Orbán is végig a pályán volt.

Ugyancsak végigjátszotta csapata Freiburg elleni szombati hazai találkozóját Schäfer. Mindkét együttes számos gólhelyzetet alakított ki, de egyik sem tudott betalálni.

Bundesliga, 9. forduló:

RB Leipzig-VfB Stuttgart 3-1 (1-0)

Union Berlin-SC Freiburg 0-0

FSV Mainz 05-Werder Bremen 1-1 (1-0)

St. Pauli-Borussia Mönchengladbach 0-4 (0-2)

1. FC Heidenheim-Eintracht Frankfurt 1-1 (1-0)

pénteken játszották:

FC Augsburg-Borussia Dortmund 0-1 (0-1)

később:

Bayern München-Bayer Leverkusen 18.30

vasárnap játsszák:

VfL Wolfsburg-TSG 1899 Hoffenheim 17.30

1. FC Köln-Hamburger SV 15.30