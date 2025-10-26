ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 26. vasárnap Dömötör
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje érkezik a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Mexikói Nagydíjának harmadik szabadedzésére a mexikóvárosi Hermanos Rodríguez versenypályán 2025. október 25-én.
Nyitókép: Moises Castillo

A csúszós pálya Norris "otthona"

Infostart / MTI

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A világbajnoki pontversenyben második helyen álló 25 éves pilótának ez az idei ötödik és pályafutása 14. pole pozíciója.

Mögötte Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen az időmérőn, míg a harmadik rajtkockát a másik Ferrarit vezető hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton foglalhatja el.

A vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri (McLaren) csak a hetedik pozícióból startol majd, míg a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) az ötödik helyről vághat neki a versenynek.

Az élmezőnyből rajtolhatnak a Mercedesek is, a brit George Russell a negyedik, az olasz Andrea Kimi Antonelli pedig a hatodik pozíciót kaparintotta meg az időmérőn.

A 71 körös Mexikói Nagydíj vasárnap - közép-európai idő szerint - 21 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend

1. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

2. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

George Russell (brit, Mercedes)

3. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

4. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Isack Hadjar (francia, RB)

5. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

6. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

7. sor:

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

8. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

9. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

10. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Kezdőlap    Sport    A csúszós pálya Norris "otthona"

forma-1

mexikói nagydíj

lando norris

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzés: ha nem csökken a kibocsátás, még több hőhullám és aszályos időszak vár ránk

Elemzés: ha nem csökken a kibocsátás, még több hőhullám és aszályos időszak vár ránk
Ha nagy a szárazság, akkor nagy a tűzveszély is, de ez nem azt jelenti, hogy több a tűzeset – mondta az InfoRádióban Szabó Péter éghajlatkutató, aki a Másfélfok portál tanulmányának legfontosabb adatait ismertette a klímaváltozással és az aszályos időszakokkal kapcsolatban. Figyelmeztetett, hogy a pesszimista forgatókönyv szerint 2050-re megduplázódhat, a század végére pedig akár az ötszörösére is nőhet az a ritka tűzgyakoriság, amely jelenleg csak 25 évente egyszer fordul elő.
 

Kovács Erik: Magyarország már most is a hulladékgazdálkodás élvonalában van Európában

Amerikai-orosz háttértárgyalások zajlanak Ukrajnáról - igen magas szinten

Amerikai-orosz háttértárgyalások zajlanak Ukrajnáról - igen magas szinten

Az előzetes tervek szerint Vlagyimir Putyin befektetési ügyekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges megbízottja Miamiban többek mellett Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különleges megbízottjával tárgyal.
 

Kilátogatott az ukrajnai frontra az orosz hadsereg parancsnoka

Újra Kijevben gyilkol az orosz hadsereg

Kijevben érte az orosz bombázás a német gazdasági minisztert

Ígéret: Olaszország nem lép hadba Ukrajnában, rakétákat sem ad

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Három éve várják, mégsem kényszeríti térdre az orosz gazdaságot a háború

Három éve várják, mégsem kényszeríti térdre az orosz gazdaságot a háború

Elérhette a mélypontot az orosz gazdaság, várhatóan sikerül elkerülni a recessziót – olvasható a Bécsi Nemzetközi Gazdaságkutató Intézet (WIIW) friss elemzésében. A szervezet szakértői szerint további nyugati szankciók nem várhatók Oroszországgal szemben, a jelenleg érvényben lévő büntetőintézkedések viszont hosszútávon éreztetik majd hatásukat. Az elemzők most úgy gondolják, hogy az elmúlt hetek békereményei csalókák lehetnek, 2027-ig sem fog lezárulni az ukrajnai háború.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek

Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek

A 2025-ös adventi és karácsonyi vásárokba szervezett utak iránt már nyáron megindult az érdeklődés, és sok program hetekkel az indulás előtt teltházas lett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump oversees signing of 'historic' Thailand-Cambodia 'peace deal'

Trump oversees signing of 'historic' Thailand-Cambodia 'peace deal'

The US president is starting a high-stakes trip to Asia, the highlight of which is a meeting with Chinese President Xi Jinping.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 26. 05:40
Tovább ontja a világcsúcsokat a magyar olimpiai bajnok
2025. október 26. 00:01
Ki látott még ilyet - Kerkez gólja után lecserélték a bírót Szoboszlaiék mérkőzésén
×
×
×
×