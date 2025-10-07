A szuperszámítógép rossz hírt mondott Szoboszlaiékról

Az Opta Analyst szuperszámítógépe az újabb válogatott szünetben különböző szimulációkat elvégezve megjósolta a labdarúgó topligák végeredményét. Az öt legerősebb európai pontvadászatban túl vagyunk a szezon egyötödén, ilyenkor még nincsenek nagy különbségek a csapatok között, az erőviszonyok azonban körvonalazódnak. A Premier League tabelláját a Liverpoolt egy ponttal megelőző Arsenal vezeti, a La Liga élén a Real Madrid áll, a Serie A-ban a címvédő Napoli az éllovas, a Bundesligában a Bayern München, a Ligue 1-ben pedig a Paris Saint-Germain az első.

A szuperszámítógép prognózisa szerint az Arsenalnak 44, a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoolnak 30, a Manchester Citynek pedig 14 százalék esélye van az angol bajnoki cím megnyerésére. Más csapat nem ért el két számjegyű értéket a becslésnél. Az előrejelzés szerint ez lesz a Premier League 2025/2026-os szezonjának végeredménye:

1. Arsenal 77 pont, 2. Liverpool 75 pont, 3. Manchester City 70 pont, 4. Chelsea 61 pont

Érdekesség, hogy az Opta Analyst a Bajnokok Ligájában is az Arsenalt hozta ki első számú esélyesnek. Az Ágyúsok győzelmi esélye több, mint 18 százalék az Opta szerint. Mikel Arteta csapatát követi a címvédő Paris Saint-Germain (14,87 százalék) és a Liverpool (13,06 százalék). A Manchester City (10,77 százalék) a negyedik, a Bayern München (10,26 százalék) pedig az ötödik a virtuális BL-rangsorban.

A további négy topliga esélyesei és megjósolt végeredménye az Opta Analyst szerint:

La Liga

A Real Madrid bajnoki címének valószínűsége 53,16 százalék, a Barcelonáé 38,79 százalék.

A végeredmény: 1. Real Madrid 83 pont, 2. Barcelona 81 pont, 3. Atlético Madrid 69 pont, 4. Villarreal 66 pont

Serie A

Az Internazionale bajnoki címének valószínűsége 29 százalék, a Napolié 25 százalék.

A végeredmény: 1. Internazionale 75 pont, 2. Napoli 74 pont, 3. AS Roma 72 pont, 4. Milan 69 pont

Bundesliga

A Bayern München bajnoki címének valószínűsége 84 százalék, a Borussia Dortmundé 9 százalék.

A végeredmény: 1. Bayern München 80 pont, 2. Borussia Dortmund 67 pont, 3. Bayer Leverkusen 61 pont, 4. RB Lepzig 60 pont

Ligue 1

A Paris Saint-Germain bajnoki címének valószínűsége 87 százalék, az Olympique de Marseille-é 5 százalék.

A végeredmény: 1. PSG 79 pont, 2. Olympique de Marseille 63 pont, 3. Lyon 61 pont, 4. Lille 60 pont