2025. október 1. szerda
A Liverpool csapatkapitánya szerint nincs pánik, de gyorsan javulni kell

Infostart

Arne Slot érkezése óta mindössze másodszor fordult elő, hogy a Liverpool két egymást követő mérkőzésén kikapjon. Virgil van Dijk szerint nincs pánik, de javulni kell. Ugyanakkor az is tény, hogy az új játékosokkal átformált csapat összeéréséhez idő kell.

Az isztambuli volt a Liverpool második veresége négy nap leforgása alatt, a Crystal Palace elleni Premier League-botlás után. Arne Slot irányítása alatt ritka a két egymást követő vereség, korábban mindössze egyszer fordult elő, még márciusban, amikor a PSG-től kapott ki a csapat az Anfielden, majd elveszítette a Newcastle elleni Ligakupa-döntőt.

Virgil van Dijk csapatkapitány szerint a játékosok azt az üzenetet sugározzák, hogy „nincs pánik”, de van egy nagyon őszinte beismerés, hogy „gyorsan javulni kell”. A holland védő meccs utáni megjegyzései sokatmondók: a Liverpool „kockázatokat vállal a labdabirtoklásban”, de a döntéshozatali hibák veszélyes ellentámadásokra adnak lehetőséget az ellenfélnek. „Ez nem hangulat vagy narratíva – ez a kapitány saját diagnózisa” – írta a The Guardian.

A Galatasaray elleni vereség oka a brit média szerint két olyan tényező, amelyeket a Liverpool általában jól kézben tartott Slot irányítása alatt: a riválist segítő hangulat az idegenbeli mérkőzéseken, és a labdabirtoklási fölény minőségi helyzetekké alakítása.

A Galatasaray gólja a mérkőzés korai szakaszában született, Victor Osimhen tizenegyeséből a 16. percben, miután Barış Alper Yılmazt Szoboszlai Dominik elgáncsolta a tizenhatoson belül.

Attól a pillanattól kezdve a játék pontosan olyanná változott, ami a RAMS Parkban játszott nagy meccseket jellemzi: az ellentámadásokra épített hazai taktika, óriási hangzavar, tudatos játékmegszakítások és vitatható bírói ítéletek. A Liverpool az utolsó pillanatig próbált egyenlíteni, sőt, volt egy drámai pillanat, amikor azt hitték a játékosok, hogy büntetőt érdemeltek, de a VAR „elvette” azt. Ugyanakkor a teljes kép azt mutatja, hogy

a Liverpool a 90 perc alatt kissé szétesettnek tűnt és nem játszott elég hatékonyan.

S ezen csak rontottak a sérülések. Az ismét a csapat legjobbjának bizonyuló Alissont le kellett cserélni, Hugo Ekitike pedig – aki korábban kihagyott egy jó helyzetet – szintén izomproblémákkal küzdött. Arne Slot később megerősítette, hogy Alisson kihagyja a Chelsea elleni, hétvégi meccset, Ekitike helyzete még kétséges. A grúz Mamardasvili nem hibázott, jó kapus, de Alisson kiválása láthatóan elbizonytalanította a csapatot. Egy brit elemzés szerint a brazil kapus jelenléte alapvető fontosságú a Liverpool védekezési rendszerében, mert vele a védelem magasabban tud helyezkedni, Alisson kontrollálja az üres területet.

Mohamed Szalah a kispadon kezdett – Slot rotációjának választása a sűrű menetrend miatt –, míg Alexander Isak is csak csereként állt be. Velük jobb lett a játék.

Mindkét vereségen végigvonul egy strukturális téma: a sebezhetőség, amikor a Liverpool a pálya középső részén elveszíti a labdát.

Van Dijk alapvetően ezt hangsúlyozta – a Liverpool terve az, hogy megtalálja „a plusz embert a középpályán”, agresszívan előre játsszon, és vállaljon bizonyos szintű kockázatot. Amikor ez működik (és gyakran működik), Slot csapata ellenállhatatlannak tűnik, a kapujához szorítja az ellenfeleket. Amikor nem elég precíz a labdaérintés, vagy a távolságok nem egészen megfelelőek – különösen idegenben –, ugyanez a szisztéma megkönnyíti az ellenfél kontráit. A Galatasaray és a Crystal Palace is kihasználta ezt.

A klub honlapja is megjegyzi, így ez már mintául szolgálhat az ellenfelek számára: provokáljanak ki labdavesztéseket, fussanak a hatos pozíció mögötti térbe, lesz esélyük.

Megállapítható, hogy nincs a Liverpoolnak kimagasló formában lévő játékosa, olyan, mint amilyen az előző szezonban Szalah, Van Dijk és Mac Allister volt. Nem megoldott a jobbhátvéd kérdés. Az előző idényben, érdekes módon, a Real Madrid is belefutott ugyanebbe a problémába, a világklasszis középpályás, Federico Valverde húzódott kényszerűségből a posztra. Általában jól megoldotta, de nem az az igazi posztja, s bár vállalja a csapat érdekében, másutt még jobb teljesítményre lenne képes. Ugyanez vonatkoztatható Szoboszlai Dominikra is, aki „összehozta” a tizenegyest, az idény eddigi részében, a kedden szintén a szokottnál halványabb Ryan Gravenberchhel együtt a legjobb átlagot hozó mezőnyjátékos, de hiányzik a játéka a középpályáról.

Ami az elmúlt hetek egyéni teljesítményeit illeti, Ibrahima Konaté rengeteg kritikát kap, de nincs a poszton túl sok alternatíva. Ugyanakkor feltűnő, hogy Slot a jelek szerint nem igazán bízik Joe Gomezben.

Florian Wirtzért túl sok pénzt adott ki ahhoz a Liverpool, hogy ne játsszon, de egyelőre nem tud lendíteni a csapat játékán.

Láthatóan nem illeszkedett még be a Premier League-be. Talán sokat segítene neki és a csapatnak, ha szerezne egy gólt.

Szalah csak egy mérkőzésen (az Atlético Madrid ellen) közelítette meg eddig előző idénybeli formáját, de egyelőre nem alternatíva, hogy Frimpong helyettesítse. Kerkez Milos még tanul „liverpooliul” – Ekitiké kivételével az új szerzemények eddig még nem tudtak nagyot lendíteni a csapaton.

Arne Slot Liverpoolja gyakran uralja a területet, de nem mindig teremt elég tiszta helyzetet, ha az ellenfél meg tudja akadályozni a szélről való betöréseket. A Sky Sports szerint képes a Liverpoolt nyomni támadásban, de a befejezések nem elég hatékonyak, alacsony a kapura menő lövések vagy fejesek száma. Arne Slot is azt is hangsúlyozta, hogy a teljesítmény javulást jelentett a Selhurst Parkban látotthoz képest, és igaza van abban, hogy kicsi volt a különbség: idegenben tizenegyesből kapsz gólt, elveszíted a kapust, és egy késői tizenegyest elvesz a VAR – mind-mind balszerencse. A Liverpoolnak az első négy bajnokin és az Atlético ellen szerencséje volt, a legutóbbi két mérkőzésén nem.

Mi látható? Az, hogy ez a Liverpool nem azonos az előző idénybelivel. Ennek van jó és rossz oldala. Az egyik mindenképpen az, hogy sok volt a személycsere, idő kell, ahhoz, ameddig a csapat összeérik. A helyzet nem rossz, a bajnokságban pontelőnnyel vezet, a BL-ben elveszített egy mérkőzést, de bőven van lehetőség a javításra.

Az isztambuli vereség után ott van a Liverpool előtt egy közlekedési lámpa – de nem váltott pirosra. Esetenként sárgát mutat.

