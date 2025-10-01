A Liverpool csapatkapitánya szerint nincs pánik, de gyorsan javulni kell

Az isztambuli volt a Liverpool második veresége négy nap leforgása alatt, a Crystal Palace elleni Premier League-botlás után. Arne Slot irányítása alatt ritka a két egymást követő vereség, korábban mindössze egyszer fordult elő, még márciusban, amikor a PSG-től kapott ki a csapat az Anfielden, majd elveszítette a Newcastle elleni Ligakupa-döntőt.

Virgil van Dijk csapatkapitány szerint a játékosok azt az üzenetet sugározzák, hogy „nincs pánik”, de van egy nagyon őszinte beismerés, hogy „gyorsan javulni kell”. A holland védő meccs utáni megjegyzései sokatmondók: a Liverpool „kockázatokat vállal a labdabirtoklásban”, de a döntéshozatali hibák veszélyes ellentámadásokra adnak lehetőséget az ellenfélnek. „Ez nem hangulat vagy narratíva – ez a kapitány saját diagnózisa” – írta a The Guardian.

A Galatasaray elleni vereség oka a brit média szerint két olyan tényező, amelyeket a Liverpool általában jól kézben tartott Slot irányítása alatt: a riválist segítő hangulat az idegenbeli mérkőzéseken, és a labdabirtoklási fölény minőségi helyzetekké alakítása.

A Galatasaray gólja a mérkőzés korai szakaszában született, Victor Osimhen tizenegyeséből a 16. percben, miután Barış Alper Yılmazt Szoboszlai Dominik elgáncsolta a tizenhatoson belül.

Attól a pillanattól kezdve a játék pontosan olyanná változott, ami a RAMS Parkban játszott nagy meccseket jellemzi: az ellentámadásokra épített hazai taktika, óriási hangzavar, tudatos játékmegszakítások és vitatható bírói ítéletek. A Liverpool az utolsó pillanatig próbált egyenlíteni, sőt, volt egy drámai pillanat, amikor azt hitték a játékosok, hogy büntetőt érdemeltek, de a VAR „elvette” azt. Ugyanakkor a teljes kép azt mutatja, hogy

a Liverpool a 90 perc alatt kissé szétesettnek tűnt és nem játszott elég hatékonyan.

S ezen csak rontottak a sérülések. Az ismét a csapat legjobbjának bizonyuló Alissont le kellett cserélni, Hugo Ekitike pedig – aki korábban kihagyott egy jó helyzetet – szintén izomproblémákkal küzdött. Arne Slot később megerősítette, hogy Alisson kihagyja a Chelsea elleni, hétvégi meccset, Ekitike helyzete még kétséges. A grúz Mamardasvili nem hibázott, jó kapus, de Alisson kiválása láthatóan elbizonytalanította a csapatot. Egy brit elemzés szerint a brazil kapus jelenléte alapvető fontosságú a Liverpool védekezési rendszerében, mert vele a védelem magasabban tud helyezkedni, Alisson kontrollálja az üres területet.

Mohamed Szalah a kispadon kezdett – Slot rotációjának választása a sűrű menetrend miatt –, míg Alexander Isak is csak csereként állt be. Velük jobb lett a játék.

Mindkét vereségen végigvonul egy strukturális téma: a sebezhetőség, amikor a Liverpool a pálya középső részén elveszíti a labdát.

Van Dijk alapvetően ezt hangsúlyozta – a Liverpool terve az, hogy megtalálja „a plusz embert a középpályán”, agresszívan előre játsszon, és vállaljon bizonyos szintű kockázatot. Amikor ez működik (és gyakran működik), Slot csapata ellenállhatatlannak tűnik, a kapujához szorítja az ellenfeleket. Amikor nem elég precíz a labdaérintés, vagy a távolságok nem egészen megfelelőek – különösen idegenben –, ugyanez a szisztéma megkönnyíti az ellenfél kontráit. A Galatasaray és a Crystal Palace is kihasználta ezt.

A klub honlapja is megjegyzi, így ez már mintául szolgálhat az ellenfelek számára: provokáljanak ki labdavesztéseket, fussanak a hatos pozíció mögötti térbe, lesz esélyük.

Megállapítható, hogy nincs a Liverpoolnak kimagasló formában lévő játékosa, olyan, mint amilyen az előző szezonban Szalah, Van Dijk és Mac Allister volt. Nem megoldott a jobbhátvéd kérdés. Az előző idényben, érdekes módon, a Real Madrid is belefutott ugyanebbe a problémába, a világklasszis középpályás, Federico Valverde húzódott kényszerűségből a posztra. Általában jól megoldotta, de nem az az igazi posztja, s bár vállalja a csapat érdekében, másutt még jobb teljesítményre lenne képes. Ugyanez vonatkoztatható Szoboszlai Dominikra is, aki „összehozta” a tizenegyest, az idény eddigi részében, a kedden szintén a szokottnál halványabb Ryan Gravenberchhel együtt a legjobb átlagot hozó mezőnyjátékos, de hiányzik a játéka a középpályáról.

Ami az elmúlt hetek egyéni teljesítményeit illeti, Ibrahima Konaté rengeteg kritikát kap, de nincs a poszton túl sok alternatíva. Ugyanakkor feltűnő, hogy Slot a jelek szerint nem igazán bízik Joe Gomezben.

Florian Wirtzért túl sok pénzt adott ki ahhoz a Liverpool, hogy ne játsszon, de egyelőre nem tud lendíteni a csapat játékán.

Láthatóan nem illeszkedett még be a Premier League-be. Talán sokat segítene neki és a csapatnak, ha szerezne egy gólt.

Szalah csak egy mérkőzésen (az Atlético Madrid ellen) közelítette meg eddig előző idénybeli formáját, de egyelőre nem alternatíva, hogy Frimpong helyettesítse. Kerkez Milos még tanul „liverpooliul” – Ekitiké kivételével az új szerzemények eddig még nem tudtak nagyot lendíteni a csapaton.

Arne Slot Liverpoolja gyakran uralja a területet, de nem mindig teremt elég tiszta helyzetet, ha az ellenfél meg tudja akadályozni a szélről való betöréseket. A Sky Sports szerint képes a Liverpoolt nyomni támadásban, de a befejezések nem elég hatékonyak, alacsony a kapura menő lövések vagy fejesek száma. Arne Slot is azt is hangsúlyozta, hogy a teljesítmény javulást jelentett a Selhurst Parkban látotthoz képest, és igaza van abban, hogy kicsi volt a különbség: idegenben tizenegyesből kapsz gólt, elveszíted a kapust, és egy késői tizenegyest elvesz a VAR – mind-mind balszerencse. A Liverpoolnak az első négy bajnokin és az Atlético ellen szerencséje volt, a legutóbbi két mérkőzésén nem.

Mi látható? Az, hogy ez a Liverpool nem azonos az előző idénybelivel. Ennek van jó és rossz oldala. Az egyik mindenképpen az, hogy sok volt a személycsere, idő kell, ahhoz, ameddig a csapat összeérik. A helyzet nem rossz, a bajnokságban pontelőnnyel vezet, a BL-ben elveszített egy mérkőzést, de bőven van lehetőség a javításra.

Az isztambuli vereség után ott van a Liverpool előtt egy közlekedési lámpa – de nem váltott pirosra. Esetenként sárgát mutat.