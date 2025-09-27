Nagy veszteség érte a Barcelonát

A szélső huzamosabb kiesését a katalán klub jelentette be. Raphinhát izomfájdalom miatt kellett lecserélni csütörtök este a La Liga 6. fordulójában, az Oviedóban 3-1-re megnyert bajnoki 66. percében. Sérülése következtében bizonyosan nem állhat rendelkezésre sem a most vasárnapi, Real Sociedad elleni bajnokin, sem szerdán, amikor a Barca a címvédő Paris Saint-Germaint fogadja a Bajnokok Ligája második fordulójában.

A 28 éves Raphinha 2022 óta játszik Barcelonában. A csapattal két spanyol bajnoki címet, egy spanyol kupát és két szuperkupát nyert. Az elmúlt szezonban 57 mérkőzésen 34 gólt szerzett és 25 gólpasszt adott. Idén őt is jelölték az Aranylabdára, a France Football magazin által a világ legjobb labdarúgójának ítélt díjra. A hétfőn ismertetett végeredmény szerint a szavazáson az ötödik helyen végzett.