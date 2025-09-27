ARÉNA
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Nyitókép: Unsplash.com

Labdarúgó NB I: Gólparádéval szerezte meg első győzelmét a ZTE

Infostart / MTI

A ZTE megszerezte első győzelmét a labdarúgó Fizz Ligában: a zalaiak a nyolcadik fordulóban, hazai pályán öt góllal verték a Kazincbarcikát.

A Zalaegerszeg volt a mezőny egyetlen csapata, amely az idény során előzőleg még nem nyert bajnoki találkozót, emiatt az utolsó helyen állt, szombati sikerével azonban megelőzte vendégét, és biztos, hogy a forduló végén nem lesz kieső pozícióban.

Fizz Liga, 8. forduló:

Zalaegerszegi TE FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 5-0 (1-0)

ZTE Aréna, v.: Derdák

gólszerzők: Joao Victor (11.), Maxsuell Alegria (48.), Daniel Lima (66.), Kiss B. (77., 78.)

sárga lap: Csonka (45+1.), Borges (60., 71.), illetve Berecz (13.), Harojan (26.), Mehszi (39.), Eleke (61.)

piros lap: Borges (71.)

Zalaegerszegi TE: Gundel-Takács - Peraza, Várkonyi, Borges - Bodnár G., Csonka (Amato, 62.), Szendrei, Bitca (Calderón, 88.) - Joao Victor (Kiss B., 62.), Maxsuell Alegria (Csóka, 74.) - Daniel Lima (Krajcsovics, 74.)

Kazicbarcika: Gyollai - Polgár, Harojan, Rasheed, Sós - Meszhi (Szőke, 54.) - Meshack, Berecz (Makrai, 87.), Kártik (Eleke, 54.), Boros (Kun, 54.) - Könyves (Schuszter, 54.)

A mérkőzés elején nem nagyon tudta megtartani a labdát a ZTE, de pár perc elteltével magára talált. A vezetést is megszerezte, Maxsuell Alegria cselezgetése után Joao Victor a 16-oson kívülről, középről lőtt kapura, a labda megpattant egy védőn és a jobb alsó sarokban kötött ki. A labdabirtoklás nagyjából egyforma volt a félidő további részében, nagy helyzetek viszont egyik oldalon sem alakultak ki. Ezzel együtt a 40. percben egy kontratámadásnál ismét a vendégek kapujába talált - Csonka révén - a hazai csapat, les miatt azonban ezt a gólt nem adta meg Derdák Marcell játékvezető. A Kazincbarcika egyáltalán nem jelentett gólveszélyt az első bő 45 percben, a ZTE ugyanakkor több akcióját lövéssel tudta zárni.

Lendületesen kezdett a hazai együttes a szünet után, egymást követték a veszélyes akciók, Maxsuell előbb a felső lécet találta el, majd egy gyors támadás végén húsz méterről a bal alsó sarokba lőtt. A vendégek vezetőedzője, Kuttor Attila négy cserével próbált változtatni a mérkőzés képén, s csapata némileg lendületesebben is támadott ezt követően. Ennek ellenére újabb gólt szerzett a kapu előtt sokkal kombinatívabb ZTE. Ezúttal a védők mögé beemelt labdát Daniel Lima vette át és passzolta a kapuba. Az utolsó húsz percben emberhátrányban játszott a zalai együttes, mert Borges két sárga lappal kiszállt a meccsből, de nem tudott élni a lehetőséggel a Kazincbarcika. Sőt a Zalaegerszeg növelte előnyét: előbb a csereként beállt Kiss Bence távolról talált a kapuba, pár pillanattal később pedig a vendégek labdavesztését követően megint ő volt eredményes.

A hazai együttes megérdemelten nyert fölényesen az elöl ötlettelen, hátul bizonytalan Kazincbarcika ellen.

Labdarúgó NB I: Gólparádéval szerezte meg első győzelmét a ZTE

zalaegerszeg

kazincbarcika

fizz liga

2025. szeptember 27. 19:15
Az Atlético öt gólt szerezve verte meg a Real Madridot a derbin
2025. szeptember 27. 19:01
Nyíltvízi úszó Ek: Betlehem Dávid ezüstérmes Horvátországban
