Foci és kézi uralja a szerdai napot – sport a tévében

M4 Sport
12.15: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, vegyescsapat időfutam
18.30: Futsal, Eb-pótselejtező, visszavágó, Románia-Magyarország
Duna World
18.00: Kézilabda, női kézilabda NB I, MOL Esztergom-DVSC Schaeffler
Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, Dinamo Bucuresti-One Veszprém
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, Nantes-Kolstad
Sport 2
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti
20.45: Labdarúgás, Európa Liga, Braga-Feyenoord
Eurosport 1
Eurosport 2
13.00: Sportmászás, világbajnokság, női gyorsasági mászás
Spíler 1
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Real Mallorca
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Alavés
Aréna 4
18.30: Labdarúgás, Olasz Kupa, Verona-Venezia
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, Port Vale-Arsenal
Match 4
20.45: Labdarúgás, angol Ligakupa, Huddersfield-Manchester City