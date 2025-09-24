ARÉNA
Watching football at home on TV
Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Foci és kézi uralja a szerdai napot – sport a tévében

Infostart / MTI

A fentieken túl futsal, lóverseny, kerékpár, sportmászás szerepel az élő kínálatban.

M4 Sport

12.15: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, vegyescsapat időfutam

18.30: Futsal, Eb-pótselejtező, visszavágó, Románia-Magyarország

Duna World

18.00: Kézilabda, női kézilabda NB I, MOL Esztergom-DVSC Schaeffler

Sport 1

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, Dinamo Bucuresti-One Veszprém

20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, Nantes-Kolstad

Sport 2

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti

20.45: Labdarúgás, Európa Liga, Braga-Feyenoord

Eurosport 1

12.20: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, vegyescsapat időfutam

Eurosport 2

13.00: Sportmászás, világbajnokság, női gyorsasági mászás

Spíler 1

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Real Mallorca

Spíler 2

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Alavés

Aréna 4

18.30: Labdarúgás, Olasz Kupa, Verona-Venezia

21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, Port Vale-Arsenal

Match 4

20.45: Labdarúgás, angol Ligakupa, Huddersfield-Manchester City

