Foci és kézi uralja a szerdai napot – sport a tévében

A bankszektor és a fintech világ krémje gyűlik össze 2025. november 4-én a budapesti Marriott Hotelben, hogy megvitassa az iparág legégetőbb kérdéseit. A tizedik alkalommal megrendezésre kerülő Banking Technology konferencia középpontjában az AI-forradalom áll, amely alapjaiban formálhatja át a pénzügyi szolgáltatások jövőjét. A konferencia weboldalán már most érdemes tájékozódni a részletekről.