Váratlanul meghalt az 53 éves olimpiai bajnok

Lapinformciók szerint reggel még semmi baja nem volt, majd pénteken napközben váratlanul elhunyt Andrej Csemerkin olimpiai bajnok súlyemelő. Moszkvai bejelentés szerint halálát valószínűleg egy levált vérrög okozta.

Csemerkin 1996-ban nyert ötkarikás aranyérmet a 108 kilogramm feletti súlycsoportban, 2000-ben pedig olimpiai bronzérmes lett a plusz 105 kilogrammosok között. Emellett négyszer érdemelt ki összetett világ-, és két alkalommal Európa-bajnoki címet.

Pályafutása során nyolcszor döntött világcsúcsot, 1997-ben Oroszország legjobb sportolójának választották.